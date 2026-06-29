/रैप सॉन्ग को लेकर हुआ विवाद, युवक पर चाकू-पत्थरों से हमला; एक की मौत, कई गिरफ्तार

Maharashtra News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां पर रैप सॉन्ग को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. शराब पीने के दौरान दो गुटों में हुई कहासुनी के बाद एक गुट ने दूसरे पर चाकू, पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया. इस हमले में शेखर उर्फ पिया देविदास लहाने की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.