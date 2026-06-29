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रैप सॉन्ग को लेकर हुआ विवाद, युवक पर चाकू-पत्थरों से हमला; एक की मौत, कई गिरफ्तार

Maharashtra News: महाराष्ट्र में रैप सॉन्ग को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. हमले में शेखर उर्फ पिया देविदास लहाने की मौत हो गई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 29, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:06 AM IST
रैप सॉन्ग को लेकर हुआ विवाद, युवक पर चाकू-पत्थरों से हमला; एक की मौत, कई गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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