/रैप सॉन्ग को लेकर हुआ विवाद, युवक पर चाकू-पत्थरों से हमला; एक की मौत, कई गिरफ्तार

Maharashtra News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां पर रैप सॉन्ग को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. शराब पीने के दौरान दो गुटों में हुई कहासुनी के बाद एक गुट ने दूसरे पर चाकू, पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया. इस हमले में शेखर उर्फ पिया देविदास लहाने की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
जानकारी के अनुसार, मुंबई से आए एक दोस्त से मिलने के बाद कुछ युवक शराब पीने के लिए बैठे थे. इसी दौरान इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया कि रैप सॉन्ग कौन बेहतर गाता है. देखते ही देखते बहस ने दो गुटों का रूप ले लिया. विवाद के बाद सभी वहां से चले गए, लेकिन गुस्से में आए एक गुट ने दूसरे गुट को रास्ते में रोक लिया और उन पर चाकू, पत्थरों और ईंटों से हमला कर दिया.
इस हमले में शेखर उर्फ पिया देविदास लहाने की मौत हो गई. यह घटना संभाजीनगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित राजूनगर इलाके में हुई. मामले में वेदांतनगर पुलिस थाने में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है रेलवे स्टेशन के पास राजनगर इलाके में हुई इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है.
इस मामले में वेदांतनगर पुलिस स्टेशन में अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं. आगे की जांच भी की जा रही है. इस बीच, छत्रपति संभाजीनगर शहर में रात में नशे की हालत में होने वाले अपराधों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है. यह एक महीने में शराब की वजह से हुई दूसरी हत्या है, इससे पहले 31 मई को CIDCO इलाके में भी ऐसी ही हत्या हुई थी.