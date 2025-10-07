Advertisement
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम', बोले एकनाथ शिंदे

Maharashtra News: महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची थी, अब महायुति सरकार ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है. राज्य में लगभग 60 लाख किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 07, 2025, 05:14 PM IST
Maharashtra News: मुंबई में भीषण बारिश से हाहाकार मचा हुआ था. जिसे लेकर अब सरकार ने बड़ी घोषणा की है. महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महायुति सरकार ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है. राज्य में लगभग 60 लाख किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, किसानों को रबी की फसल बोने के लिए मदद की ज़रूरत है. हम किसानों के साथ खड़े हैं मैं उनसे धैर्य रखने और कोई भी अनुचित कदम न उठाने की अपील करता हूं.

 

रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को प्रति हेक्टेयर 3.47 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी. इसके अलावा सीएम मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जिन किसानों की जमीन पूरी तरह बह गई या बर्बाद हो गई है, उन्हें प्रति हेक्टेयर पर 47 हजार रुपये नकद और मनरेगा के माध्यम से 3 लाख रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. साथ ही साथ जिन किसानों के पशुओं की मौत हो गई है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा. कुक्कुट पालन करने वालों को भी सहायता दी जाएगी. बारिश और बाढ़ से नष्ट हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. छोटे दुकानदारों को भी सहायता मिलेगी.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

