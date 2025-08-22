17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद, लोगों का कांप उठा कलेजा
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद, लोगों का कांप उठा कलेजा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक लड़की ने अपने रिश्तेदार से शादी करने से इनकार कर दिया. ये बात उसके पिता को इतनी ज्यादा अखर गई कि उसने उसकी हत्या कर दी और फिर खुद सुसाइड कर लिया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 22, 2025, 04:45 PM IST
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद, लोगों का कांप उठा कलेजा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से दिल-दहलाने वाले खबर सामने आई है. यहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, जब उसकी बेटी सो रही थी तो उसने तकिये से उसका गला घोट दिया, पिता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लड़की ने एक रिश्तेदार से शादी का इनकार किया था. बेटी की हत्या करने के बाद पिता ने खुद सुसाइड कर लिया. इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. जानिए क्या है पूा मामला.

चल रही थी बहस
मामले को लेकर हिंगोली के पुलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे ने बताया कि ड्राइवर का काम करने वाले सैयद शकर ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी एक रिश्तेदार के बेटे से करने का फैसला किया था. जिसका उनकी 17 साल की बेटी ने इसका विरोध किया था. ऐसे में युवक ने उसे मार डाला और सामाजिक कलंक की डर की वजह से खुद फांसी लगाकर जान दे दी. शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि लड़की के शादी से इनकार करने की वजह से 3 दिनों से घर में बहस हो रही थी. लड़की को मौत के घाट उतारने से पहले उसके पिता ने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां खिला दी ताकि वो सोती रहे और बेटी के रूम में जाकर उसकी हत्या कर दी.

फांसी लगाकर की हत्या
मामले का खुलासा तब हुआ, जब अगली सुबह लड़की की मां और उसके भाई उठे, जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया तो उस समय वो रहे थे. बेटी की हत्या के बाद पीड़ा और पश्चाताप की वजह से युवक ने सुसाइड की कई तरह से कोशिश की, पहले उसने कलाई काटी और फिर उसके बाद सीने में चाकू घोंपने की कोशिश की, इसमें असफलता मिलने के बाद उसने फांसी लगाई और इसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, इके बाद उनके शव को परिजानों को सौंप दिया गया है. वहीं मृतक के ऊपर हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

