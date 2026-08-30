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'पहले तुम खाओ...', दुकानदार को बचाने पहुंचे FDA अधिकारी को भीड़ ने घेरा, जबरन खिलाए एक्सपायर्ड बिस्किट; VIDEO

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक एफडीए अधिकारी पर रिश्वत लेकर दुकानदार को बचाने का आरोप लगा है. स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि दुकान पर एक्सपायर्ड बिस्किट- नमकीन मिले, जिसको खाने से एक बच्चा बीमार पड़ गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 30, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:18 AM IST
'पहले तुम खाओ...', दुकानदार को बचाने पहुंचे FDA अधिकारी को भीड़ ने घेरा, जबरन खिलाए एक्सपायर्ड बिस्किट; VIDEO
Image Credit: संभाजीनगर में FDA अधिकारी को भीड़ ने घेरा. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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