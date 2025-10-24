'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप

Maharashtra News: महाराष्ट्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर एक महिला डॅाक्टर के साथ पुलिसकर्मी ने कई बार हैवानियत की. इससे तंग आकर महिला ने सुसाइड कर लिया, उसने हाथ में सुसाइड नोट भी लिखा था और पुलिसकर्मी पर कई तरह के आरोप लगाए थे. इस आरोप के बाद सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है. जानें क्या है पूरा मामला.

महिला डॉक्टर ने किया सुसाइड

महाराष्ट्र के सतारा हॅास्पिटल में एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, उसने एक सब-इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया कि उसने 5 महीने में 4 बार उसके साथ बलात्कार किया था. अपनी बाईं हथेली पर लिखे नोट में पीड़िता ने एसआई गोपाल बडने पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया और कहा कि उनके लगातार उत्पीड़न ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, नोट में लिखा है, पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बडने मेरी मौत का कारण हैं, उन्होंने मेरे साथ चार बार बलात्कार किया, उन्होंने मुझे पांच महीने से ज्यादा समय तक बलात्कार, मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार बनाया.

पहले भी डॉक्टर ने लगाए थे आरोप

फलटण उप-जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत डॉक्टर ने 19 जून को फलटण उप-विभागीय कार्यालय के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को लिखे एक पत्र में इसी तरह के आरोप लगाए थे. अपनी आत्महत्या से महीनों पहले डीएसपी को लिखे अपने पत्र में, महिला डॉक्टर ने फलटण ग्रामीण पुलिस विभाग के तीन पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.

गरमाई सूबे की सियासत

उन्होंने पत्र में बदने, उप-विभागीय पुलिस निरीक्षक पाटिल और सहायक पुलिस निरीक्षक लाडपुत्रे का नाम लिया था. उन्होंने कहा कि वह अत्यधिक तनाव में थीं, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि इस गंभीर मामले की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. कहा जा रहा है कि बदने को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था. डॅाक्टर के सुसाइड करने के बाद सियासी पारा भी हाई हो गया है. राज्य कांग्रेस नेता विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ने सुसाइड नोट को लेकर सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर निशाना साधा है.