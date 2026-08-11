/महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दिल दहला देने वाली घटना, हॉस्टल में जमीन पर सो रही छात्राओं को सांप ने काटा; 3 की मौत

गढ़चिरौली में हुए इस हादसे का संज्ञान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिया है. पत्रकारों से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने बताया कि सांप काटने से तीन छात्राओं की मौत दुखद है. उन्होंने प्रशासन और पुलिस को इस मामले की गहन जांच के निर्देश दिए. बता दें कि घटना के बाद छात्राओं को इलाज के लिए धनोरा केंद्र ले जाया गया था, जहां पर दो छात्रों ने दम तोड़ दिया वहीं, एक छात्रा की गढ़चिरौली जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. जिस दौरान घटना हुई, उस वक्त छात्रावास में कुल 79 छात्र मौजूद थे.