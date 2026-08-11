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महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दिल दहला देने वाली घटना, हॉस्टल में जमीन पर सो रही छात्राओं को सांप ने काटा; 3 की मौत

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हॉस्टल में सो रही 6 छात्राओं को सांप ने काट लिया. इस घटना में तीन छात्राओं की मौत हो गई, तो तीन का उपचार चल रहा है. मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 11, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:47 PM IST
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दिल दहला देने वाली घटना, हॉस्टल में जमीन पर सो रही छात्राओं को सांप ने काटा; 3 की मौत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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