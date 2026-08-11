/महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दिल दहला देने वाली घटना, हॉस्टल में जमीन पर सो रही छात्राओं को सांप ने काटा; 3 की मौत

Snake Bite Incident in Maharashtra: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक आवासीय स्कूल में जहरीले सांप के काटने से तीन आदिवासी लड़कियों की मौत हो गई, तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है. घटना के बाद जिला प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और मामले की जांच की जा रही है.
दरअसल, पूरी घटना रविवार देर रात की है. जिला प्रशासन के अनुसार, घटना तालुका मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर जप्तलाई गांव में स्थित सहायता प्राप्त आदिवासी आवासीय स्कूल के छात्रावास की है. घटना का संज्ञान खुद सीएम फडणवीस ने भी लिया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब छात्रावास में रहने वाली नाबालिग छात्राएं जमीन पर सो रही थीं. इसी दौरान जहरीले सांप ने काट लिया. इस घटना में तीन छात्राओं की मौत हो गई. इसके साथ ही 3 अन्य छात्राओं के अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है.
घटना को लेकर जिला कलेक्टर अविष्यंत पांडा ने कहा कि यह घटना कैसे हुई, छात्राओं के रहने के स्थान पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं और स्कूल प्रबंधन ने जरूरी नियमों का पालन किया या नहीं इसको लेकर जांच की जा रही है.
जिलाधिकारी ने इस घटना पर दुख जताया है और सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की बात कही है. वर्तमान में गंभीर रूप से घायल तीन छात्राओं का उपचार अस्पताल में चल रहा है. छात्रों को एंटी-वेनम दवाएं दी गई और उनकी हालत की बारीकी से नजर रखी जा रही है. चिकित्सकों की एक विशेष टीम की देखभाल में छात्राओं का उपचार चल रहा है. जिलाधिकारी की ओर से जिला सर्जन को यह आदेश दिया गया कि इलाज के दौरान किसी प्रकार की कमी न रहे.
जिलाधिकारी पांडा के अनुसार, आदिवासी विकास विभाग की टीमें घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी और आवश्यक जानकारी को एकत्र करेंगी. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा में चूक की जानकारी सामने आती है, तो तुरंत जिम्मेदारी तय की जाएगी.
गढ़चिरौली में हुए इस हादसे का संज्ञान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिया है. पत्रकारों से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने बताया कि सांप काटने से तीन छात्राओं की मौत दुखद है. उन्होंने प्रशासन और पुलिस को इस मामले की गहन जांच के निर्देश दिए. बता दें कि घटना के बाद छात्राओं को इलाज के लिए धनोरा केंद्र ले जाया गया था, जहां पर दो छात्रों ने दम तोड़ दिया वहीं, एक छात्रा की गढ़चिरौली जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. जिस दौरान घटना हुई, उस वक्त छात्रावास में कुल 79 छात्र मौजूद थे.
इस घटना को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है. कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार की आलोचनाक की और कहा कि छात्रावास में सो रही तीन निर्दोष छात्राओं की सांप काटने से मौत होना दुखद है. अगर तीन छात्राओं की मौत के बाद भी प्रशासन नहीं जागा, तो इससे बड़ी कोई विफलता हो ही नहीं सकती.