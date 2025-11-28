'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', महाराष्ट्र में हलचल के बीच जारी हुई गाइडलाइन

Maharashtra News: महाराष्ट्र में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर काफी हलचल मची हुई है. इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है.

सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है. बता दें कि रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का आदेश दिया है. अब तक ये सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 16-पॉइंट वेरिफिकेशन गाइडलाइन में कहा गया है कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969 में 11 अगस्त, 2023 को किए गए अमेंडमेंट के बाद डिप्टी तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऑर्डर वापस लिए जाएं. साथ ही वापस लिए गए ऑर्डर को सक्षम अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर वेरिफाई किया जाए. राज्य में सस्पेंड किए गए पेंडिंग एप्लीकेशन पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. इसलिए सभी संबंधित ऑफिस की जांच की जानी चाहिए, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जारी नियमों के अनुसार एक्शन लिया जाना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही कहा गया है जो इस SOP के अनुसार नहीं हैं, उन्हें तुरंत कैंसल किया जाना चाहिए, और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल पर एंट्री तुरंत डिलीट कर दी जानी चाहिए. गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट या केस के लिए आधार कार्ड को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अगर पेंडिंग एप्लीकेशन की जांच करते समय आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कोई अंतर पाया जाता है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए.

नोटिस में अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर सिटी, लातूर, अंजनगांव सुरजी, अचलपुर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालनाक्सी, अर्धापुर और परली सहित बड़ी संख्या में बिना इजाज़त के जन्म-मृत्यु के मामलों वाले 14 इलाकों को फ्लैग किया गया है. इससे संबंधित तहसीलदारों/पुलिस स्टेशनों से मामलों की "गंभीरता से जाँच" करने को कहा गया. गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि तहसीलदारों के ऑर्डर के बाद, सभी संबंधित नगर पालिकाओं/नगरपालिकाओं को देर से हुए जन्म के रिकॉर्ड का मिलान करना चाहिए. यह देखा गया है कि कुछ ऑफिसों ने सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं, जबकि तहसीलदारों ने देर से हुए जन्म के रिकॉर्ड लेने के ऑर्डर नहीं दिए हैं. इसलिए, इन सर्टिफिकेट को वेरिफाई करने के लिए सभी संबंधित नगर पालिकाओं/नगरपालिकाओं के साथ मिलकर ज़रूरी कार्रवाई की जानी चाहिए.

नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन बर्थ सर्टिफिकेट ऑर्डर कैंसिल किए गए हैं, उनके लिए तहसीलदार और लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडी के अधिकारी मिलकर आवेदक से ये सभी ओरिजिनल ऑर्डर ले लें. अगर यह ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस नहीं किया जाता है, तो लोकल पुलिस की मदद ली जानी चाहिए. डिविजनल कमिश्नरों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सभी संबंधित तहसीलदारों, सभी संबंधित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/म्युनिसिपैलिटी/ज़िला परिषद/पुलिस के साथ मिलकर अपनी अध्यक्षता में एक दिन की मीटिंग करने के लिए कहा गया है.(ANI)