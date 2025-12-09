Advertisement
Hindi Newsदेश

पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया? वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

Maharashtra News: नागपुर में एक कड्डी प्लेयर ने सुसाइड कर लिया, उसकी मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. कबड्डी प्लेयर मौत की वजह भी सामने आई है. जानिए उसने ये कदम क्यों उठाया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 09, 2025, 01:33 PM IST
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया? वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

Nagpur News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसके बारे में जानकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, महाराष्ट्र के नागपुर से भी एक ऐसा ही रूह कंपाने वाला मामला सामने आया है, जिसकी हकीकत जानकर लोग हैरत में पड़ गए. यहां पर एक एक 29 साल की कबड्डी प्लेयर ने सुसाइड कर लिया, उसकी मौत की वजह से सनसनी फैल गई है. कबड्डी प्लेयर की सुसाइड की वजह काफी ज्यादा जटिल है. 

कबड्डी प्लेयर को हुआ एहसास
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कबड्डी प्लेयर किरण सूरज दाधे पैसों से काफी ज्यादा कमजोर थी और साल 2020 में उसकी शादी स्वप्निल जयदेव लामघरे से शादी की थी. शादी के दौरान 30 साल के स्वप्निल ने किरण और उसके भाई से वादा किया था कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी ताकि वे अपनी पैसे की तंगी से उबर सकें. हालांकि नेशनल लेवल की कबड्डी प्लेयर किरण को बाद में एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है. 

परेशान करता रहा पति
जब स्वप्निल नौकरी के ऑफर में देरी करता रहा और उसे मेंटली परेशान करता रहा और सेक्सुअल फेवर की मांग करता रहा, तो वह घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर वापस चली गई. इसके बाद उसे धमकियां और गाली-गलौज मिलने लगी, तो उसके परिवार ने उसे फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के लिए मजबूर किया. इसके बाद उसने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की और 3 दिन तक अस्पताल में वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने इस मामले को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है, ये आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है. मामला दर्ज करने के साथ-साथ पुलिस स्वप्निल की तलाश भी कर रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

