चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम, क्या है मांग?

Manoj Jarange: महाराष्ट्र कि सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. इन दिनों मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे भूख हड़ताल कर रहे हैं. भूख हड़ताल के तीसरे दिन उन्होंने पानी पानी भी बंद कर दिया, उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि उन्हें अपनी मांग पूरी करने के लिए गोलियों का सामना करना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे, जबतक मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे. उनके इस ऐलान के बाद सूबे की सरकार के साथ उनका टकराव और ज्यादा बढ़ गया.

सरकार से की मांग

उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक वह आजाद मैदान पर धरना स्थल पर डटे रहेंगे भले ही फडणवीस सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दें. उन्होंने सरकार से रिकॉर्ड के आधार पर मराठा आरक्षण पर एक सरकारी प्रस्ताव जारी करने का आह्वान किया है. साथ ही कहा कि सरकार को यह कहना चाहिए कि मराठा कुनबी की एक उपजाति हैं. 58 लाख अभिलेख मिले हैं, जो मराठों को कुनबी बताते हैं. जो आरक्षण चाहते हैं, वे इसे ले लेंगे.

ली जाएगी कानूनी राय

उनकी मांग को लेकर एक कैबिनेट उप-समिति मराठा ओबीसी दर्जे के लिए हैदराबाद गजेटियर को लागू करने पर कानूनी राय लेगी. उप-समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिन में आरक्षण के मुद्दे पर दो बैठकों की अध्यक्षता की है. उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलूंगा और उन्हें उप-समिति की चर्चा से अवगत कराऊंगा, मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी है, हम सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को दरकिनार नहीं कर सकते, हम बातचीत के लिए तैयार हैं क्योंकि समाधान ढूंढना जरूरी है.

कब से कर रहे हैं हड़ताल

बता दें कि ओबीसी श्रेणी के तहत मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर जारंगे दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. धरना स्थल पर उनसे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की लेकिन उनका रुख आरक्षण को लेकर वैसा ही बना हुआ है.