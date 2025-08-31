चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम, क्या है मांग?
Advertisement
trendingNow12904097
Hindi Newsदेश

चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम, क्या है मांग?

Maharashtra News: मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे हैं. हड़ताल के तीसरे दिन उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया और कहा कि चाहे फडणवीस सरकार गोलियां चलवा दे लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 31, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम, क्या है मांग?

Manoj Jarange: महाराष्ट्र कि सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. इन दिनों मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे भूख हड़ताल कर रहे हैं. भूख हड़ताल के तीसरे दिन उन्होंने पानी पानी भी बंद कर दिया, उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि उन्हें अपनी मांग पूरी करने के लिए गोलियों का सामना करना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे, जबतक मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे. उनके इस ऐलान के बाद सूबे की सरकार के साथ उनका टकराव और ज्यादा बढ़ गया. 

सरकार से की मांग
उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक वह आजाद मैदान पर धरना स्थल पर डटे रहेंगे भले ही फडणवीस सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दें. उन्होंने सरकार से रिकॉर्ड के आधार पर मराठा आरक्षण पर एक सरकारी प्रस्ताव जारी करने का आह्वान किया है. साथ ही कहा कि सरकार को यह कहना चाहिए कि मराठा कुनबी की एक उपजाति हैं. 58 लाख अभिलेख मिले हैं, जो मराठों को कुनबी बताते हैं. जो आरक्षण चाहते हैं, वे इसे ले लेंगे.

ली जाएगी कानूनी राय
उनकी मांग को लेकर एक कैबिनेट उप-समिति मराठा ओबीसी दर्जे के लिए हैदराबाद गजेटियर को लागू करने पर कानूनी राय लेगी. उप-समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिन में आरक्षण के मुद्दे पर दो बैठकों की अध्यक्षता की है. उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलूंगा और उन्हें उप-समिति की चर्चा से अवगत कराऊंगा, मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी है, हम सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को दरकिनार नहीं कर सकते, हम बातचीत के लिए तैयार हैं क्योंकि समाधान ढूंढना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब से कर रहे हैं हड़ताल
बता दें कि ओबीसी श्रेणी के तहत मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर जारंगे दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. धरना स्थल पर उनसे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की लेकिन उनका रुख आरक्षण को लेकर वैसा ही बना हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
;