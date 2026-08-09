/महंगाई ने दिया बड़ा झटका, महाराष्ट्र में बढ़ी दूध की कीमतें; 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दाम

महाराष्ट्र के लोगों को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है. यहां पर गाय और भैंस के दूध की कीमतें 2 रुपये प्रतिलीटर बढ़ने जा रही हैं. नए रेट मंगलवार (11 अगस्त) से लागू होंगे. प्रमुख सहकारी और निजी डेयरियों के प्रतिनिधियों ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. कीमतों के बढ़ने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा.
दरअसल, यह फैसला दुग्ध उत्पादन एवं संसाधक कल्याण संघ की बैठक में लिया गया. संघ के अध्यक्ष गोपालराव म्हस्के ने बैठक की अध्यक्षता की. एसोसिएशन की मानें, तो डीजल की कीमतों में 10 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पैकेजिंग खर्च में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़त हुई है. इन्हीं कारकों को देखते हुए दूध की कीमतें बढ़ाई गई है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं.
बता दें कि बढ़ी हुई कीमतें 11 अगस्त यानी मंगलवार से लागू होंगी. एसोसिएशन ने डीजल और पैकेजिंग के चार्ज बढ़ने की वजहों का हवाला देते हुए दूध की बिक्री कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर और डेयरी उत्पादों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का फैसला लिया.
गौरतलब है कि दूध की बढ़ी हुई कीमतें मंगलवार से लागू हो जाएंगे. इन बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि महाराष्ट्र में लोगों की जेब पर गहरा असर होगा. दूध की कीमतें बढ़ने से दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो आम लोगों को प्रभावित करेगा. एसोसिएशन ने कहा कि कीमतों में यह बदलाव डेयरी इंडस्ट्री पर असर डालने वाली अधिक खरीद, ईंधन और पैकेजिंग लागत की वजह से किया गया है.