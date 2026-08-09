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महंगाई ने दिया बड़ा झटका, महाराष्ट्र में बढ़ी दूध की कीमतें; 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दाम

महाराष्ट्र में गाय और भैंस के दूध की कीमतें 2 रुपये प्रतिलीटर बढ़ने जा रही हैं. आगामी मंगलवार से नए रेट लागू किए जाएंगे. दूध की कीमतों में बढ़तरी की मंजूरी प्रमुख सहकारी और निजी डेयरियों के प्रतिनिधियों ने दे दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 09, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:32 AM IST
महंगाई ने दिया बड़ा झटका, महाराष्ट्र में बढ़ी दूध की कीमतें; 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दाम

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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