कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान, कही ये बात

Nitesh Rane: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने बकरीद से पहले एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बकरीद मनाने के लिए कंप्यूटर पर बकरे की तस्वीर लगाकर उसे 'वर्चुअली' कुर्बानी देते हुए दिखाएं.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे अपने अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर राणे ने बड़ी बयानबाजी करते हुए कहा है कि हमारे होली के त्योहार में कहा जाता है कि होली माहौल के हिसाब से मनानी चाहिए, सूखी होली मनाओ, दिवाली के त्योहार में कहते हैं कि पटाखे मत जलाओ, जो ऐसा कहते हैं उन्हें लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वे बकरीद मनाने के लिए कंप्यूटर पर बकरे की तस्वीर लगाकर उसे 'वर्चुअली' कुर्बानी देते हुए दिखाएं.
मंत्री ने आगे कहा यही बात हम सभी को समझना चाहिए अपनी होली आई या दिवाली आती है तो अपने कुछ सलाह देने के लिए आगे आते हैं. वीर सावरकर ने कहा है ना हिंदुओं को मुसलमान से खतरा नहीं हिंदुओं से खतरा है, अपने ही कुछ नालायक हैं, यह सलाह उन्हें क्यों नहीं देते. है हिम्मत पर्यावरण वालों में यह सलाह देने की, एक बार दे के देखो फिर देखो कहां-कहां घूमते नजर आएंगे.
इसके अलावा एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा नेरल जैसी जगहों पर हिन्दू एकता की ताकत को मजबूत करने के लिए हिन्दू समाज का एकजुट होना बहुत जरूरी है. हिन्दू होने के नाते हम सबको एकता का परिचय देना चाहिए. इस बार विश्वास व्यक्त किया कि हम सरकार के रूप में समाज की सुरक्षा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं.
इन दिनों हिन्दू समाज को जागरूक, एकजुट और सतर्क रहना समय की जरूरत है, साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों से अपील की कि अगर हिन्दुओं पर अन्याय या अत्याचार हुआ तो पूरा समाज एकजुट और मजबूती से खड़ा हो.
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