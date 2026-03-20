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लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी नहीं...फिर क्यों राज ठाकरे ने पेश किया ब्लूप्रिंट, क्या है 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' प्लेटफॉर्म?

Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' लॉन्च किया है. इसके जरिए मनसे महाराष्ट्र के निवासियों के सुझाव को एकत्रित करेगी, जानिए इसके पीछे राज ठाकरे का क्या मकसद है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 20, 2026, 09:24 AM IST
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लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी नहीं...फिर क्यों राज ठाकरे ने पेश किया ब्लूप्रिंट, क्या है 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' प्लेटफॉर्म?

Maharashtra Next Platform: आधुनिकता के इस युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है. अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' लॉन्च किया है, जिसका मकसद राज्य के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट रोडमैप बनाने के लिए लोगों के सुझाव इकट्ठा करना है. हाल में ही निकाय चुनाव में मात खाने के बाद पार्टी एक नए तरीके से पैठ बनाने की कोशिश कर रही है. 

इसे लेकर राज ठाकरे ने कहा कि एक वेबसाइट, 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' लॉन्च कर रहा हूं, कृपया इस वेबसाइट पर अपना विजन शेयर करें, एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा करेंगे और अगर यह सही हुआ, तो इसे सरकार के सामने पेश किया जाएगा. लोगों से अपने प्लेटफॉर्म में योगदान देने की अपील करते हुए राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, जय महाराष्ट्र! मुझे 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' को पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है. 

आगे कहा कि इस तारीख (19 मार्च) का एक और महत्व यह है कि इसी दिन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना के बाद पहली पब्लिक रैली हुई थी. उस रैली के दौरान, मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट पेश करूंगा. इसके बाद, 2014 में, हमने वाकई महाराष्ट्र के लिए एक डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट पेश किया जो बहुत डिटेल्ड और गहरा था. लोग 2008 और 2014 के बीच, बहुत ही ताने और व्यंग्यात्मक तरीके से पूछते थे, आपका ब्लूप्रिंट कब आ रहा है?'.

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उन्होंने इसे जारी होने के बाद एक बार भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाई और न ही सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई मतलब की समझ मिली, आगे कहा कि डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट पेश करते समय, मैंने एक वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए अपना नजरिया बताया था कि डेवलपमेंट को एक एस्थेटिक विजन के साथ क्यों जोड़ा जाना चाहिए, उस समय के हालात पर यह मेरी राय थी लेकिन, 2014 से 2025 तक के ग्यारह साल के समय में, महाराष्ट्र और ज्यादा टूटा-फूटा और गंदा होता गया है.

सोशल मीडिया पर लिखा कि डेवलपमेंट' की परिभाषा सिर्फ सड़कों और फ्लाईओवर बनाने तक सीमित हो गई है. सत्ताधारी लोग सिर्फ इतने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने और उद्घाटन करने में ही अपनी संतुष्टि ढूंढने लगे हैं, यहां इतने हजार करोड़ और वहां इतने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने और उद्घाटन करने में ही अपनी संतुष्टि ढूंढने लगे हैं.

इसके अलावा कहा कि नागरिक मुफ्त चीजों के बजाय अच्छी क्वालिटी की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने यह एहसास खो दिया है, जबकि खराब प्लानिंग के कारण लोगों पर लगातार बढ़ते कर्ज का बोझ डाला है. इसके साथ ही, एक और ट्रेंड बढ़ गया है, कई सरकारी स्कीमों के जरिए नागरिकों को अलग-अलग तरह की मुफ्त चीजें बांटने का चलन, नागरिक कभी भी मुफ्त चीजें नहीं चाहते, वे असल में अच्छी क्वालिटी की जिंदगी चाहते हैं और फिर भी, यह बुनियादी एहसास पूरी तरह से खो गया लगता है.

इसके अलावा कहा कि 2026-27 के राज्य बजट में, सरकार ने खुद ऑफिशियली माना है कि राज्य पर अभी ₹11 लाख करोड़ का बहुत बड़ा कर्ज है, यह सब क्यों हुआ? इसका जवाब पूरी तरह से प्लानिंग की कमी में है. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यह बुनियादी समझ कि डेवलपमेंट, एक सोची-समझी और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था. इस पूरी स्थिति पर सोचते हुए, हमने एक बार फिर महाराष्ट्र के लिए एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट पेश करने का फैसला किया है, हालांकि, इस बार सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय पर निर्भर रहने के बजाय हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन को शामिल करने की कोशिश की. इसी मकसद से यह वेबसाइट बनाई गई है. मेन हेडिंग्स और सब-हेडिंग्स की एक सीरीज के जरिए, हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो यह पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का अप्रोच सच में होलिस्टिक हो. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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