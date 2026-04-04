नासिक: दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरी कार; एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम

Nashik Accident: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर एक कार के कुएं में गिरने से छह बच्चों समेत एक परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे से अफरातफरी मच गई है. पीड़ित इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में एक फंक्शन में शामिल होने के बाद घर जा रहे थे, तभी उनकी कार कुएं में गिर गई.

कुएं में गिरी कार

रिपोर्ट के मुताबिक शिवाजीनगर के राजे बैंक्वेट हॉल में ‘वडजे क्लासेस’ की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी. दरगोड़े परिवार इस इवेंट में शामिल होने के लिए इंदौर (डिंडोरी तालुका) से आया था. मीटिंग के बाद अपनी मारुति XL कार से घर लौटते समय, ड्राइवर ने कथित तौर पर गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे वह सड़क से उतर गई और सड़क किनारे पानी से भरे कुएं में गिर गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन में आईं मुश्किलें

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर, तहसीलदार मुकेश कांबले, पुलिस इंस्पेक्टर भगवान मथुरे और चीफ ऑफिसर संदीप चौधरी पुलिसवालों, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और लोगों के साथ मौके पर पहुंचे. कुआं पानी से भरा हुआ था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आईं. आखिरकार आधी रात के आसपास दो क्रेन की मदद से कार को कुएं से निकाला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Maharashtra: A car fell into a water-filled well in Shivaji Nagar, Dindori, last night, killing nine members of the same family. They were returning home after attending an event when the driver lost control and the car plunged into the well. Dindori police have… pic.twitter.com/mdHK6Tmftx April 4, 2026

पुलिस कर रही है जांच

डिंडोरी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर भगवान मथुरे ने कहा कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली, एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. आगे कहा कि हमने दो हाइड्रा क्रेन लगाईं और डूबी हुई गाड़ी तक पहुंचने के लिए लोकल तैराकों की मदद ली. बचाव की तेज कोशिशों के बावजूद, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा. रेस्क्यू ऑपरेशन दो घंटे से ज्यादा चला. मामले को लेकर डिंडोरी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.