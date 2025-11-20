'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही दिल दहलाने वाली बात

Palghar Student Death: महाराष्ट्र के पालघर में एक छात्रा निजी स्कूल के द्वारा दिए गए शारीरिक दंड की भेंट चढ़ गई. स्कूल में देर से पहुंचने की वजह से उसे ऐसी सजा दी गई की उसकी मौत हो गई. निजी स्कूल के मानवता शर्मसार करने वाले कृत्य ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में भूचाल मचा दिया है, एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों के दंड प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 13 साल की छात्रा को दंड देने वाली टीचर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा चुका है, इसी बीच उसकी मां ने बच्ची के दर्द को बयां किया है. उन्होंने बताया कि घर आने के बाद बेटी कितने दर्द में थी.

क्या है मामला

पूरा मामला पालघर जिले के वसई का है. यहां पर 8 नवंबर को एक 13 साल की छात्रा की मौत हो गई थी. इस मौत ने प्रशासनिक और शिक्षा विभाग को सकते में डाल दिया था. यह मामला वसई पूर्व के सातिवली स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल का है. यहां पर क्लास 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा घर लौटी और घर लौटने के बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई. उसकी मौत के बाद हंगामा होने लगा और फिर जो हकीकत सामने आई उसने हर किसी को हैरान-परेशान कर दिया.

मां ने सुनाई आपबीती

इस मौत ने पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया है. वहीं अब मां ने मामले को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि उस दिन मेरी बेटी स्कूल लेट पहुंची थी. ऐसे में उसे कई दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बैग लटकाकर उठक-बैठक करने पड़े, मेरी बेटी ने ये नहीं बताया कि उसे कितने उठक-बैठक करने पड़े लेकिन बच्चों के हिसाब से कुछ ने 100 बार तो कुछ ने 50 और कुछ ने 60 बार बैठक लगाई. इसके बाद जब वह शाम 5 बजे घर आई तो उसने कहा कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है.

इसके बाद उसकी मां ने पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी दी. घर आने के साथ ही उसकी दिक्कतें बढ़ती चली गई. उसे पहले उसे आस्था हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टर उसका इलाज तो कर रहे थे लेकिन वो काफी घबरा रही थी. डॅाक्टरों ने ये बताया कि उसकी पीठ अकड़ गई है और उसे कोई बीमारी नहीं है.

आगे बोलते हुए उसने रहा कि मैं उसे विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल ले गई, जहां उन्होंने मेरी बेटी को ICU में रखा. सर (स्कूल मैनेजर राम आसरे यादव) वहां गए और हॉस्पिटल की फीस के बारे में पूछा. बाद में, सर ने मुझे वहां से जाने को कहा तो मैंने उनसे कहा कि जब तक डॉक्टर की फीस नहीं हो जाती, हम यहां से कहीं नहीं जा सकते, मैंने सर से कुछ पैसे भेजने को कहा. इस पर सर ने जवाब दिया कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है.

मेरे पति से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास एम्बुलेंस के लिए कैश तैयार है. एम्बुलेंस ड्राइवर ने बीच में ही गाड़ी रोक दी और कहा कि जब तक पैसे नहीं मिल जाते वह आगे नहीं बढ़ेगा. तो हमने सर से गूगल पे से पैसे भेजने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसके बाद एक डॉक्टर ने एम्बुलेंस का पेमेंट कर दिया और वहां पहुंचकर हमने सर से पेमेंट करने को कहा, लेकिन सर ने हमारी बात अनसुनी कर दी. इसके बाद डॉक्टर ने हमसे अपने पैसे वापस करने को कहा, फिर मेरे साले के बेटे ने किसी और से लोन लेकर उसे पेमेंट कर दिया. जब पेपरवर्क चल रहा था, तो सर भागने लगे फिर मेरी तरफ के लोगों ने उन्हें घसीटा और कहा कि यहीं रहो क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है.