गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, महाराष्ट्र के इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी; क्यों लिया फैसला?

Maharashtra News: देश दुनिया में धर्म के नाम पर नफरत बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर से मानवता मर रही है, कहीं-कहीं के हालात ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं. इन सबके बीच कभी-कभी कुछ ऐसे मामले आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के सोलापुर से सामने आया है. जिले के पंढरपुर में मुस्लिम समुदाय ने सांप्रदायिक सद्भाव दिखाते हुए ईद-उल-अजहा या बकरा ईद के त्योहार पर बकरों की कुर्बानी नहीं देने का फैसला किया है, मुसलमानों ने ये फैसला एकादशी को देखते हुए लिया है.

बकरों की कुर्बानी नहीं देंगे लोग

पंढरपुर के मुसलमानों ने कहा कि उन्होंने बकरे की कुर्बानी कुछ दिनों के लिए टालने का फैसला किया है ताकि अधिक मास एकादशी पर ऐसा न करना पड़े, यह हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व वाला मौका है. उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस साल बकरीद और अधिक मास एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि मैं पंढरपुर में रहता हूं और मंदिर के कई त्योहारों से जुड़ा रहा हूं. भगवान विट्ठल के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, हमने बकरों की कुर्बानी नहीं देने का फैसला किया है.

पहले भी कर चुके हैं ऐसा काम

अधिक मास एकादशी हर तीन साल में एक बार मनाई जाती है और इस मौके पर लाखों भक्त पंढरपुर में आशीर्वाद लेने जाते हैं. मुस्लिम समुदाय के एक अन्य सदस्य ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले के पीछे यह भी सोच है कि पंढरपुर में मुस्लिम समुदाय की भगवान विट्ठल में गहरी आस्था है. यह पहली बार नहीं है जब पंढरपुर के मुसलमानों ने ऐसा कदम उठाया है, इससे पहले भी बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जानवरों की कुर्बानी देने से परहेज किया है.

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बकरीद पर नमाज पढ़ रहे हैं लोग

पूरे भारत में मुसलमानों ने गुरुवार को ईद-उल-अजहा मनाई और बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह-सुबह नमाज पढ़ी. दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले एक आदमी ने कहा कि वह इस मौके पर भाईचारे का संदेश देना चाहता है. उसने कहा कि हम चाहते हैं कि यह त्योहार बहुत खुशी के साथ मनाया जाए, हम अल्लाह से देश की तरक्की, शांति और भाईचारे की दुआ करते हैं. बकरीद को देखते हुए भारत के शहरों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है.