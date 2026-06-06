पुणे में बेची जा रही 'Made in Pakistan' टैग वाली बेडशीट? चादर धोने के बाद दंग रह गई महिला

Maharashtra News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को हिलाकर रख देते हैं. पुणे से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला को बेडशीट धोने के बाद उस पर 'मेड इन पाकिस्तान' का टैग मिला. ये टैग मिलने के बाद खलबली मच गई, जिसके बाद उसने दावा किया कि इस बेडशीट को उसने एक मेले से खरीदा था. बेडशीट का टैग मिलने के बाद इसकी जांच भी शुरू हो गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.
यह मामला पिंपरी-चिंचवड़ के चिंचवड़ इलाके में सामने आई, जहां महिला ने मोरया गोसावी मंदिर परिसर के पास लगे संकष्टी चतुर्थी मेले के दौरान एक वेंडर से बेडशीट खरीदी थी. महिला के मुताबिक, खरीदते समय उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा. हालांकि, घर पर बेडशीट धोने के बाद, उसे कपड़े पर 'मेड इन पाकिस्तान' लिखा एक टैग मिला.
इस बात से परेशान होकर, उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सवाल उठाया कि पाकिस्तान में कथित तौर पर बना एक प्रोडक्ट महाराष्ट्र के लोकल मार्केट तक कैसे पहुंच गया, वीडियो तुरंत वायरल हो गया, जिसने बहुत लोगों का ध्यान खींचा और अधिकारियों को इस पर ध्यान देने के लिए कहा.
Pune, Maharashtra-
A bedsheet purchased by a customer at Hindu religious fair had 'Made in Pakistan' tag.
Lady questioned -
वीडियो के सर्कुलेशन के बाद, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. प्रोडक्ट कहां से आया और मेले में इसे कैसे सप्लाई और बेचा गया, इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है. पुलिस ने पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि अगर कोई नियम तोड़ा जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाले वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
यह घटना महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में तीन लोगों को "मेड इन पाकिस्तान" लेबल वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है. अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेडशीट कहां से आई, इसे किसने सप्लाई किया, और क्या इसमें कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल है. आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी.