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पुणे में बेची जा रही 'Made in Pakistan' टैग वाली बेडशीट? चादर धोने के बाद दंग रह गई महिला

Video: पुणे में एक महिला को बेडशीट धोने के बाद उस पर 'मेड इन पाकिस्तान' का टैग मिला. ये टैग मिलने के बाद खलबली मच गई. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:03 PM IST
पुणे में बेची जा रही 'Made in Pakistan' टैग वाली बेडशीट? चादर धोने के बाद दंग रह गई महिला

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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