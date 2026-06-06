पुणे में बेची जा रही 'Made in Pakistan' टैग वाली बेडशीट? चादर धोने के बाद दंग रह गई महिला

Maharashtra News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को हिलाकर रख देते हैं. पुणे से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला को बेडशीट धोने के बाद उस पर 'मेड इन पाकिस्तान' का टैग मिला. ये टैग मिलने के बाद खलबली मच गई, जिसके बाद उसने दावा किया कि इस बेडशीट को उसने एक मेले से खरीदा था. बेडशीट का टैग मिलने के बाद इसकी जांच भी शुरू हो गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.