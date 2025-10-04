बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल, क्यों हाईकोर्ट जाने की तैयारी में उद्धव गुट?

Maharashtra News: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर हलचल देखी जाती है. शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर तंज कसते रहते हैं, इसी बीच शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने बालासाहब ठाकरे को लेकर दिए गए बयान से भूचाल आ गया है. आलम ऐसा है कि उद्धव गुट के नेता मामले को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने कहा कि बालासाहब जब गए तब क्या हुआ सब मुझे पता है. आज रामदास कदम का मुंह खुल रहा है. उन्हें मंत्री उद्धव ठाकरे ने बनाया, इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते है.

उद्धव गुट ने बोला हमला

अनिल परब ने कहा कि रामदास कदम ने जो दशहरा मेले में हरकत की उसका जवाब देने की जरूरत हमें नहीं थी, फिर भी जवाब देता हूं बालासाहब जब गए तब क्या हुआ सब मुझे पता है. आज रामदास कदम का मुंह खुल रहा है, उन्हें मंत्री उद्धव ठाकरे ने बनाया जब तक उन्हें उद्धव ठाकरे से कुछ मिल रहा था, वह ठीक थे, आज तक वह कहां सो रहे थे वह मैं देख रहा हूं. बालासाहब जहां थे, वहां डॉक्टरों की एक टीम थी. उनकी तबियत खराब थी उनके नाम पर राजनीति कर रहे है. रामदास कदम नार्को टेस्ट की बात करते है.

रामदास कदम पर लगाए आरोप

इसके अलावा कहा कि रामदास कदम पर मैं डिफेमेशन का केस कर रहा हूं, उसका पैसा किसानों को देंगे. रामदास कदम की पत्नी ने 1993 में खुद को जला लिया था. इसपर भी नार्कों टेस्ट होना चाहिए. उनका बेटा गृह राज्य मंत्री है. उनके पिता ने क्या किया इसकी भी जांच होनी चाहिए.

क्यों हो रहा है ऐसा?

ये उद्धव ठाकरे साहब के लिए मन में घृणा पैदा करने के लिए किया जा रहा है. हमारा मुख्यमंत्री पर आरोप है, कि ऐसे शिशुपाल को क्यों बचा रहे है, इतने लोगों की जमीनी ली. उनके भतीजे ने भी आत्महत्या की थी उसकी भी जांच होनी चाहिए. आने वाले अधिवेशन में रामदास कदम के खिलाफ और बातें पेश करेंगे, खुदके घर में क्या हुआ जांच करे, डॉक्टर जब तक नहीं बोलता मृत्यु जाहिर नहीं होती हम डिफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं उन्हें माफी मांगनी होगी.

चुनाव के लिए लाया गया मुद्दा

आगे विधायक ने कहा कि उस मृत्यु पत्र का ट्रस्टी मैं हूं, जिसको भी शंका है, कोर्ट में जाए, उन्होंने सभी से चर्चा कर मृत्यु पत्र घोषित किया था. रामदास कदम अगर नार्को टेस्ट की मांग कर रहे है, तो मै भी मांग करता हूं कि उनकी पत्नी के केस में भी जांच हो. अंतिम में कहा कि ये मुद्दा चुनाव के लिए लाया गया है.

रामदास कदम ने उठाए सवाल

दरअसल, रामदास कदम बालासाहब ठाकरे की मृत्यु पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने सवाल किया था कि बालासाहब की मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर 2 दिन मातोश्री में क्यों रखा गया? उनका वसीयत नामा किसने बनाया और उस पर हस्ताक्षर किसके थे? उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग की, जिस पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल होने लगा है. (इनपुट- रिपोर्टर)