महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; नशे में धुत कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर

तेज रफ्तार अक्सर हादसों की वजह बन जाती है. देशभर से ऐसे कई दिल दहलाने वाले मामले आते हैं, जिसमें रफ्तार का कहर देखने को मिलता है. अब महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. बालाजी नगर रोड पर गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क पर चल रही दो टू-व्हीलर समेत कुल 5 से 6 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी. इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

क्या बोले लोग?

हादसे को लेकर लोगों ने बताया कि कार चालक नशे में धुत था और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था. गलत साइड से आ रही कार ने सबसे पहले एक बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद कार अनियंत्रित होते हुए अन्य वाहनों को भी ठोकती चली गई. अचानक हुए इस हादसे में कई वाहन सड़क पर पलट गए और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चालक शराब के नशे में था. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

पहले भी हुआ था दर्दनाक हादसा

इससे पहले, महाराष्ट्र के पनवेल में शनिवार सुबह इसी तरह का एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. यह हादसा मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के पास उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार एक्सयूवी-700 कार ने आगे चल रहे एक कंटेनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया.

तेज थी कार की स्पीड

पुलिस के अनुसार, कार चालक बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था और लापरवाही भी बरत रहा था. इसी कारण उसका वाहन पर काबू नहीं रहा और यह भयानक टक्कर हुई. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि चालक ने सुरक्षित दूरी भी नहीं रखी थी. पनवेल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. (आईएएनएस)