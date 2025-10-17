सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़, किस बात उतारा गुस्सा?

Maharashtra News: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मारपीट की है. कार्यकर्ताओं ने सैलून पहुंचकर 'ऑन-द-स्पॉट' फैसला कर दिया, इससे पहले भी मनसे कार्यकर्ताओं को इस तरह से हरकत करते हुए देखा गया है.
MNS Worker Fight: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. पक्ष-विपक्ष दोनों के ऊपर किसी न किसी बात को लेकर निशाना साधते रहते हैं, हालांकि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर 'ऑन-द-स्पॉट' फैसला करते हुए देखा गया, इन कार्यकर्ताओं ने सैलून में उसके मालिक की पिटाई कर दी, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल होने लगा, जानिए आखिरी कार्यकर्ताओं ने ऐसा क्यों किया.
क्या है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवी मुंबई में एक महिला सैलून पर कई महीने से काम कर रही थी. वो लगातार काम तो कर रही थी लेकिन उसको वेतन नहीं दिया जा रहा था, वो वेतन के लिए सैलून के मालिक से अनुरोध भी कर रही थी, इसके बावजूद भी उसे पैसे नहीं मिली, ऐसे में उस महिला ने स्थानीय मनसे कार्यकर्ताओं से इसके बारे में जानकारी दी और उनसे शिकायत की.
मालिक से भिड़े कार्यकर्ता
इसके बाद मनसे कार्यकर्ता सैलून पहुंचे और मालिक से भिड़ गए. यहां पहुंच कर पहले इन लोगों ने बहस की उसके बाद मालिक पर जमकर घूसे बरसाए, इतना ही नहीं इस दौरान वो पीटते रहे और मालिक दया की भीख मांगता रहा, बता दें कि हफ्ते की शुरुआत में ठाणे के एक रेलवे स्टेशन पर एक मामूली झगड़े के दौरान अपने पति के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने वाली एक महिला को मनसे के एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारते हुए देखा गया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महिला ने मराठी लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था.
वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है. यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी मनसे कार्यकर्ताओं को कई बार मारपीट करते हुए देखा जा चुका है. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
