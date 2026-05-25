महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत

Maharashtra News: महाराष्ट्र में एक भीषण हादसा हुआ है, यहां के रायगढ़ के अम्बेनाली घाट में एक स्कॉर्पियो लगभग 800 फीट गहरी खाई में गिर गई. जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई. हादसे का शिकार हुए सभी लोग सतारा जिले की कोरेगांव तालुका के असगांव गांव के रहने वाले थे. हादसा कैसे हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है लेकिन हादसे के बाद से ही पुलिस प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई है और जांच कर रही है.

मृतकों की पहचान की गई

मरने वाले सतारा के रहने वाले थे और दापोली से सतारा जा रहे थे, मरने वालों की पहचान महेश अनिल पवार, 25, आदित्य अशोक सालुंखे, 21, रितेश राजेंद्र लोखंडे, 25, सुहास जितेंद्र लोखंडे, 20, अंश समीर चव्हाण, 18, उत्कर्ष आनंद शिंगटे, 21, अनिल अभिमन्यु शिंगटे, 25, और नितिन किसान नायकोंडे, 35 के तौर पर हुई है. गाड़ी में सवार सभी लोग कोंकण में छुट्टियां बिताने के बाद तड़के अपने घर सतारा की ओर वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ.

दो शवों को निकाला गया

खाई की गहराई और मुश्किल इलाके की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब तक रेस्क्यू टीम ने घाटी से दो बॉडी निकाली हैं, बाकि बॉडी निकालने और स्कॉर्पियो के मलबे का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है. महाबलेश्वर रेस्क्यू टीम, प्रतापगढ़ टीम, सीस्केप महाड-पोलादपुर, आपदा मित्र और लोकल रेस्क्यू ग्रुप की टीमें इस ऑपरेशन में शामिल हैं. शवों की लोकेशन का पता लगाने के लिए दूरबीन की मदद ली जा रही है. बता दें कि यह वही इलाका है जहां साल 2018 में कोंकण एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की एक बस का एक्सीडेंट हुआ था