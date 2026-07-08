/ठाणे में सत्ता का नशा दिखाना पड़ा महंगा, डॉक्टर पर हमला करने वाला पार्षद गिरफ्तार; वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सरकारी अस्पताल में पिछले दिनों चिकित्सकों और वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों पर कथित हमले के आरोपी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे को पुलिस ने बुधवार (08 जुलाई) को गिरफ्तार कर लिया.
गत 6 जुलाई को डोंबिवली स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) द्वारा संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में पार्षद ने वहां के कर्मचारियों को निशाना बनाया था. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को म्हात्रे और पांच अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि घटनाक्रम तब शुरू हुआ, जब चिकित्कों ने सृष्टि बाविस्कर और वैभव सालुंखे ने नवजात शिशु के परिजनों को बच्चे को किसी अन्य अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी. बताया जाका है कि अस्पताल की एनआईसीयू फुल थी और शिशु की उचित देखभाल की आवश्यकता थी. ऐसे में चिकित्सकों की ओर से परिजनों को किसी अन्य अस्पताल की ओर रुख करने को कहा गया.
अस्पताल की ओर से शिशु को न एडमिट किए जाने के बाद परिजन म्हात्रे के पास पहुंचे. इसके बाद शिवसेना पार्षद अपने लोगों को साथ अस्पाल पहुंचे. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्षद पीछे से आते हैं और फिर वहां पर मौजूद एक महिला पर हमला करते हैं. इस दौरान महिला फोन पर बात कर रही होती है.
इसके कुछ समय बाद म्हात्रे की ओर से वहां पर मौजूद कुछ अन्य कर्मचारियों पर भी हमला किया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हमले के दौरान सलुंखे को चोटें आईं।
हैरान करने वाली बात है कि रमेश म्हात्रे ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने महिला को निशाना बनाया. वहीं, पार्षद की ओर से कोई पछतावा भी नहीं दिखाया गया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह माफी नहीं मांगेंगें.
पार्षद ने जोर देते हुए कहा कि मैंने अस्पताल में महिला डॉक्टर पर हमला नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टर के हाथ पर केवल इसलिए मारा ताकि वह फोन पर बात करना बंद कर दे. कहा कि हमारे इस कदम से किसी बच्चे की जान बच गई.