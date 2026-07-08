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ठाणे में सत्ता का नशा दिखाना पड़ा महंगा, डॉक्टर पर हमला करने वाला पार्षद गिरफ्तार; वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

महाराष्ट्र के ठाणे के नगरीय चिकित्सालय में डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों पर हमला करने वाला पार्षद गिरफ्तार किया गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 08, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:07 PM IST
ठाणे में सत्ता का नशा दिखाना पड़ा महंगा, डॉक्टर पर हमला करने वाला पार्षद गिरफ्तार; वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन
Image Credit: स्क्रीनग्रैबSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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