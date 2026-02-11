किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी, BJP ने कैसे हासिल की जीत?

Chandrapur Mayor Election: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ऐसा उलटफेर हुआ, जिससे कांग्रेस पार्टी चारो खाने चित हो गई. यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महापौर के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के बजाय भाजपा को समर्थन दिया.
Shiv Sena: सियासत में कब क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहां पर महापौर के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा को समर्थन दे दिया, इस सियासी उलटफेर ने हर किसी को चौंका दिया. शिवसेना के समर्थन के बाद भाजपा की संगीता खांडेकर मेयर चुनी गईं. जबकि शिवसेना (UBT) के प्रशांत दानव डिप्टी मेयर चुने गए. जानिए ये उलटफेर कैसे हुआ.
क्या बोले शिवसेना लीडर?
इस उलफेर के बाद शिवसेना (UBT) लीडर संदीप गिरहे ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक, BJP 15 महीने तक मेयर का पद अपने पास रखेगी, उसके बाद शिवसेना (UBT) अगले 15 महीने तक अपने पास रखेगी. कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि शिवसेना (UBT) मेयर के पद पर अड़ी हुई थी और कांग्रेस के डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पद ऑफर करने के बाद भी उसने BJP को सपोर्ट करने का फैसला किया लेकिन कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि वडेट्टीवार और लोकसभा MP प्रतिभा धनोरकर के बीच गहरी अनबन के कारण पार्टी को मेयर का पद गंवाना पड़ा.
किसको मिली कितनी सीटें?
15 जनवरी को हुए सिविक पोल में कांग्रेस 66 सदस्यों वाली सिविक बॉडी में 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके बाद BJP 23 सीटों के साथ, सेना (UBT) छह सीटों के साथ, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष तीन सीटों के साथ, वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) दो सीटों के साथ, और BSP, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और AIMIM, एक-एक सीट के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि दो सीटें इंडिपेंडेंट्स ने जीतीं.
किंगमेकर बनी शिवसेना
इस जनादेश के कारण कांग्रेस और BJP के बीच मेयर और डिप्टी मेयर के जरूरी पद पाने के लिए गठबंधन बनाने की होड़ मच गई, जिसमें शिवसेना (UBT) किंगमेकर की भूमिका में थी. शिवसेना (UBT) के MP संजय राउत ने मुंबई में रिपोर्टर्स को बताया कि उनकी पार्टी चंद्रपुर में BJP को सपोर्ट नहीं करेगी, हालांकि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने चंद्रपुर में लोकल लीडर्स से BJP से हाथ न मिलाने को कहा है.
क्या बोले कांग्रेस के लोग
HT की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि मेयर नॉमिनेशन से पहले वडेट्टीवार और धनोरकर कैंप के बीच लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला. यह अनबन तब सामने आई जब धनोरकर ने 13 कॉर्पोरेटर का एक अलग ग्रुप बनाया और पार्टी की स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप की कोशिशें पूरी तरह से एकता वापस लाने में नाकाम रहीं.
