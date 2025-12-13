ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ, ऐसे उजागर हुआ लाखों का खेल

Advertisement
Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक आदमी ने मालिक से 2.23 लाख रुपये चुराए, इसके बाद इन पैसों को उसने लूट का नाम दे दिया. हालांकि जब इसकी हकीकत सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 13, 2025, 09:58 AM IST
Thane News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों के होश उड़ा देते हैं. आपने अक्सर लोगों को गुमराह करते देखा या सुना होगा. ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के ठाणे से भी सामने आया है. जहां पर एक आदमी ने पहले मालिक के पैसों की चोरी की. चोरी करने के बाद उसने इसे लूट का नाम दे दिया, हालांकि जब मालिक की इस बात का पता चला तो होश उड़ गए.  अब रुपए हड़पने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला
मामले को लेकर जिला पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 'लूट' के एक मामले में शिकायत करने वाले को अपनी कंपनी के 2.23 लाख रुपये हड़पने के लिए अपराध का नाटक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र सुशांत दशरथ मोहिते (36) ने 8 दिसंबर को काशीगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि खाकी वर्दी पहने दो लोगों ने उन्हें चेनागांव सिग्नल के पास रोका, उनकी गाड़ी के कागजात चेक किए और चुनाव की जांच के बहाने उनके स्कूटर की डिक्की से जबरदस्ती 2.23 लाख रुपये निकाल लिए.

रची थी लूट की साजिश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद BNS की धारा 115 और 319 के तहत मामला दर्ज किया गया. हालांकि जांच के दौरान, क्राइम डिटेक्शन सेल को घटनाओं के बारे में आदमी के बयान में अंतर मिला. इसके बाद पुलिस को पता चला कि मोहिते ने अपने साथी रानू उर्फ ​​ओमकार अंकुश भदरगे (29) के साथ मिलकर कथित तौर पर लूट की साजिश रची थी.अधिकारी ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी रकम बरामद कर ली गई.

पहले भी चुके हैं मामले
यह कोई पहला मामला नहीं है जब लोगों ने ऐसी साजिश रची है. इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पर लोग झूठी साजिश रचकर हकीकत को छिपाने की कोशिश करते हैं. ठाणे से एक और मामला सामने आया था. यहां पर शेयर मार्केट में निवेश के नामपर साइबर जालसाजों ने एक 46 वर्षीय महिला और उसके भाई से 2.35 करोड़ रुपये ठग लिए थे, जिसके बाद  पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...

