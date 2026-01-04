'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान, PM-CM तक को भी नहीं छोड़ा

Advertisement
Maharashtra News: महाराष्ट्र में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है. अजित पवार के बयान ने हलचल मचा दी है. इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेशनल स्पोक्सपर्सन वारिस पठान ने अजित पवार पर निशाना साधा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 04, 2026, 09:25 AM IST
Ajit Pawar News: महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची है. प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार के बाद बीजेपी चीफ ने उनपर पलटवार किया है. इसे लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है. अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेशनल स्पोक्सपर्सन वारिस पठान ने अजित पवार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और NCP चीफ अजित पवार खुद कह रहे हैं कि उनके खिलाफ 70,000 करोड़ रुपये के आरोप हैं, लेकिन आज वह सरकार का हिस्सा हैं. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं. 

वारिस पठान ने साधा निशाना
वारिस पठान ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खुद माना है कि उनके खिलाफ 70,000 करोड़ रुपये के आरोप हैं, फिर भी वह सरकार का हिस्सा बने हुए हैं. PM मोदी ने खुद कहा था कि अजित पवार 70000 करोड़ के करप्शन में शामिल थे और CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर वह पावर में आए, तो अजित पवार जेल में होंगे लेकिन आज वे पब्लिक के पैसे का मजा ले रहे हैं. साथ ही कहा कि मुंबई में समाजवादी पार्टी (SP) में गोवंडी को डेवलप करने की कोई इच्छा नहीं है.

उन्होंने कुछ नहीं किया
पठान ने गोवंडी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पोलिंग 15 जनवरी को होगी, AIMIM ने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो पढ़े-लिखे हैं और जिनकी इमेज साफ है. दूसरी तरफ, दूसरी पार्टियों ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो ड्रग्स और दूसरे गैर-कानूनी धंधों में लगे हैं, पिछली बार MLA चुनाव के दौरान, अगर AIMIM कैंडिडेट को कुछ और सीटें मिल जातीं, तो SP कैंडिडेट हार जाता, यह चुनाव 7 साल बाद आया है, यह चुनाव सिविक सुविधाओं के लिए वार्ड का है, जिन्होंने 20 साल तक BMC पर राज किया, उन्होंने गोवंडी के लिए कुछ नहीं किया.

हमें तरक्की लानी है
इसके अलावा आगे कहा कि हर कोई जानता है कि मुंबई में गोवंडी ड्रग्स की डीलिंग के लिए बदनाम है. ड्रग डीलर उन नेताओं से जुड़े हैं जो चुनाव में कैंडिडेट हैं. ड्रग्स सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है. 1985 में, NDPS एक्ट लागू किया गया था, और एक एंटी-ड्रग कैंपेन चलाया गया था, लेकिन आखिरकार यह गोवंडी में फला-फूला क्योंकि जो लोग चुने गए थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. जिस तरह हमने हैदराबाद में एजुकेशन के लिए काम किया है, हम उसी तरह गोवंडी में भी काम करना चाहते हैं. समाजवादी पार्टी में इस इलाके को डेवलप करने की कोई इच्छा नहीं है हमें गोवंडी में तरक्की लानी है.

मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं
इससे पहले अजित पवार ने जवाब दिया था पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के क्रिमिनल बैकग्राउंड है. BJP की आलोचना पर उन्होंने अपना उदाहरण दिया और जोर दिया कि कोर्ट में साबित होने तक कोई भी दोषी नहीं है. BJP का नाम लिए बिना, अजित पवार ने कहा कि वह उस सरकार का हिस्सा हैं, जिसने एक बार उन पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे. मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमसे सवाल कर रहे हैं. (ANI)

