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Hindi Newsदेशइनके माता पिता नहीं, आगे छोड़ देना, मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां; बिलख-बिलखकर रोए बच्चे

'इनके माता पिता नहीं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां; बिलख-बिलखकर रोए बच्चे

महाराष्ट्र में एक मां ने अपने छोटे-छोटे मासूमों को एक बस में छोड़ दिया और खुद प्रेमी के साथ फरार हो गई. हैरान करने वाली बात है कि अब बच्चों के नान भी उन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बच्चों को रखने की व्यवस्था की जा रही है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 05:39 PM IST
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Mumbai News: मां की ममता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. अपने बच्चों को बचाने के लिए मां किसी भी बड़े से बड़े खतरे से लड़ जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने दो बच्चों को बस में छोड़ दिया और खुद प्रेमी के साथ फरार हो गई. इस घटना ने लोगों को दंग कर दिया है. 

दरअसल, पूरा मामला महाराष्ट्र के बीड जिले का है. जहां पर एक बस में दो बच्चे रोते हुए मिले, जिसके बाद बस कंडक्टर की नजर उनपर पड़ी. बच्चों की तलाशी लेने के बाद उनकी जेब से एक पर्ची निकली, जिसपर एक मोबाइल नंबर लिखा था. आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं...

प्रेमी संग फरार हुई दो बच्चों की मां 

बीड जिले में एक बस में दो बच्चे (एक लड़का और एक लड़की) रोते हुए मिले. तलाशी लेने पर एक बच्चे की जेब से वह पर्ची बरामद हुई.  इस पर्ची में लिखा था कि इन बच्चों का कोई माता-पिता नहीं, इन्हें यवतमाल जाने वाली बस में बैठा दीजिए. इसके अलावा इस पर्ची में एक मोबाइल नंबर भी लिखा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चों की मां ने इन बच्चों को बस में छोड़ दिया और खुद प्रेमी के साथ फरार हो गई. 

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जांच में खुला पूरा मामला 

इस पूरे मामले की जांच के बाद पता चला कि बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि महिला ने अपने पिता के घर से स्कूटर चुरा लिया और कुछ नकदी भी चुरा लिए. महिला ने बच्चों को पंढरपुक-संभादीनगर बस में बैठाया और खुद प्रेमी के साथ फरार हो गई. 

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कब का है ये पूरा मामला 

गौरतलब है कि इस पूरे मामले की शुरुआत 30 अप्रैल को होती है, जब यवतमाल निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी घर से नकदी और स्कूटर लेकर गायब हो गई. बाद में पुलिस ने उन्हें बीड बुलाया, क्योंकि जो बच्चे उनके नाती-नातिन निकले थे. 

पुलिस का कहना है कि जब वह बुजुर्ग थाने पहुंचे, तो उन्होंने बच्चों से अधिक अपने नकदी और स्कूटर की चिंता दिखाई. वर्तमान में पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चों के देखभाल की व्यवस्था बनाई जा रही है. हैरान करने वाली बात है कि बच्चों के नाना ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया. 

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About the Author
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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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