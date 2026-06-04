'नौकरी चली जाएगी...', Wipro में नासिक TCS जैसा मामला, बॉस ने कर्मचारी पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

पुणे में दिग्गज कंपनी विप्रो (Wipro) की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने अपने बॉस पर कई आरोप जड़े हैं. इस महिला ने आरोप लगाए की कंपनी में उसकी बॉस ने उसपर धर्म बदलने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी.
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Pune News: महाराष्ट्र के नासिक में हाल ही में टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज की एक यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया. आरोप यह भी लगाए गए कि यहां पर एक कर्मचारी पर जबरन धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगा. अब इस पूरे मामले जांच जारी है, इस बीच एक ऐसा ही मामला पुणे से सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.
दरअसल, पुणे में दिग्गज कंपनी विप्रो (Wipro) की एक पूर्व कर्मचारी ने अपने महिला बॉस पर कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप जड़ा है. इस मामले ने लोगों को चिंतित कर दिया है. पीड़िता का दावा है कि उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया. इतना ही नहीं, ऐसा नहीं करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी गई.
पुणे के हिंजेवाड़ी स्थित विप्रो कैंपस में साल 2019 से 2025 तक काम करने वाली इस महिला कर्मचारी ने ये आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि कंपनी में उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण विशेष रूप से निशाना बनाया गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी महिला बॉस ने उसपर इस्लाम अपनाने और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए निरंतर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला.
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पीड़िता का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो कार्यस्थल पर उत्पीड़न और बढ़ गया और बाद में उसे खराब परफॉरमेंस रिव्यू देने और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दे दी गई. इस कारण पीड़िता दबाव में आ गई और उसने नौकरी छोड़ दी. पीड़िता ने पहले कंपनी के हायर मैनेजमेंट के सामने शिकायत की, लेकिन संतोषजनक एक्शन न होने के कारण उसने कानूनी रास्ता चुना.
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और राज्य मानवाधिकार निकाय से भी संपर्क किया. वहीं, विप्रो के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने पुणे पुलिस को सभी दस्तावेज तथा जानकारी उपलब्ध करा दी है.
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