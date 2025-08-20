देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समा गया शख्स, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समा गया शख्स, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Maharashtra News: महाराष्ट्र चंद्रपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां पर एक युवक स्कूटी खड़ी करके जैसे ही बेकरी की तरफ बढ़ा वह नाले में गिर गया. यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 20, 2025, 08:47 PM IST
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समा गया शख्स, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Viral Video: महाराष्ट्र में भीषण बारिश हो रही है. बारिश की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जहां तक लोगों की नजरें जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है. सड़क, रेलवे, बस स्टॅाप, यहां तक एयरपोर्ट भी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है. इसी बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां पर एक युवक स्कूटी से उतरा और बेकरी की तरफ जा रहा था तभी वह नाले में गिर गया. यह खौफनाक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. 

सामने आया खौफनाक वीडियो
खतरनाक हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा रहा है कि बना है और उसे ढक्कन से ढका गया है. ढके हुए नाले के एक हिस्से में कुछ दरारें दिखाई दे रही थीं, जैसे ही युवक दुकान की ओर बढ़ा और दरार वाले हिस्से पर पैर रखा, ढक्कन टूट गया और वह नाले में गिर गया. जैसे ही यह हादसा हुआ वहां खड़े लोगों ने उसे तुरंत बाहर निकाला, युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई है लेकिन इस हादसे ने पैदल चलने वालों के मन में डर पैदा कर दिया है. 

इस हादसे के बाद आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाले के ढक्कन के नीचे कोई ठोस चीज नहीं लगी थी जिसकी वजह से ढक्कन टूट गया. उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से घटना की जांच की मांग की है.

 

पानी-पानी हुआ महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र में भीषण बारिश हो रही है, गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने से शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. वहीं नाला सोपारा बारिश के चलते कई हिस्सों में भीषण जलभराव हुआ है. महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है. नांदेड़ जिले में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं. एनडीआरएफ की कुल 18 टीमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं, साथ ही एसडीआरएफ की 6 टीमें भी तैनात हैं.

 

 

