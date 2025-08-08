हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स, इंटरनेट पर जताई नाराजगी
Advertisement
trendingNow12872769
Hindi Newsदेश

हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स, इंटरनेट पर जताई नाराजगी

Maharashtra News: मानसून के सीजन में काफी संख्या में लोग डैम का दीदार करने जाते हैं. लोनावला का बुशी डैम काफी ज्यादा फेमस है. हालांकि यहां से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर लोग जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 08, 2025, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स, इंटरनेट पर जताई नाराजगी

Maharashtra News: दुनिया भर में घूमने-टहलने की ऐसी कई जगहें हैं जहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं. कई जगहें तो ऐसी हैं जो मानसून के समय में और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है. इन्हीं जगहों में से एक है लोनावला का बुशी डैम. जहां पर काफी ज्यादा संख्या में सैलानी जाते हैं. हालांकि यहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसपर लोग भड़क गए हैं. यहां पर एक युवक डैम की खूबसूरती में गोते लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही मीटर पर एक व्यक्ति पेशाब कर रहा है. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग भड़क गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
बुशी डैम बारिश के महीने में और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है यहां के झरनों क आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग डैम के किनारे मजा ले रहे हैं. कई लोग आते-जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. तभी कैमरे में पेशाब करता हुआ एक व्यक्ति कैद हो गया, जो पानी की धार में पेशाब कर रहा है. ये देखने के बाद डैम में मजा ले रहे व्यक्ति से वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि बाहर आ जा मैनें कुछ गलत देख लिया, जैसे ही वो ये सुना वह समझ नहीं पाया और घबराहट में अपना टीशर्ट पहनने लगा. 

 

जमकर भड़के लोग
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने पेशाब करने वाले व्यक्ति पर अपनी भड़ास निकाली. एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि यहां 90 परसेंट लोग का zero ही सिविक सेंस है और हां सिविक सेंस का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसके अलावा एक ने लिखा कि जब तक हमारे पास ऐसे घटिया लोग रहेंगे, भारत हमारे जीवनकाल में कभी भी स्वच्छ देश नहीं बन पाएगा. एक ने और लिखा कि इस देश में सभी को शिक्षित नहीं किया जा सकता इस तरह की चीजें हमें तीसरी दुनिया के देशों जैसा दिखाती हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
PM मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की, यूक्रेन युद्ध पर चर्चा; भारत आने का दिया न्योता
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की, यूक्रेन युद्ध पर चर्चा; भारत आने का दिया न्योता
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
india
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
Donald Trump
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
;