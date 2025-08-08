हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स, इंटरनेट पर जताई नाराजगी

Maharashtra News: मानसून के सीजन में काफी संख्या में लोग डैम का दीदार करने जाते हैं. लोनावला का बुशी डैम काफी ज्यादा फेमस है. हालांकि यहां से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर लोग जमकर भड़ास निकाल रहे हैं.
Maharashtra News: दुनिया भर में घूमने-टहलने की ऐसी कई जगहें हैं जहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं. कई जगहें तो ऐसी हैं जो मानसून के समय में और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है. इन्हीं जगहों में से एक है लोनावला का बुशी डैम. जहां पर काफी ज्यादा संख्या में सैलानी जाते हैं. हालांकि यहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसपर लोग भड़क गए हैं. यहां पर एक युवक डैम की खूबसूरती में गोते लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही मीटर पर एक व्यक्ति पेशाब कर रहा है. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग भड़क गए.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
बुशी डैम बारिश के महीने में और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है यहां के झरनों क आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग डैम के किनारे मजा ले रहे हैं. कई लोग आते-जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. तभी कैमरे में पेशाब करता हुआ एक व्यक्ति कैद हो गया, जो पानी की धार में पेशाब कर रहा है. ये देखने के बाद डैम में मजा ले रहे व्यक्ति से वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि बाहर आ जा मैनें कुछ गलत देख लिया, जैसे ही वो ये सुना वह समझ नहीं पाया और घबराहट में अपना टीशर्ट पहनने लगा.
Zero civ!c sense!
One guy is enjoying the bath while the other one is p!ssing in the stream.
— Tarun Gautam (@TARUNspeakss) August 6, 2025
जमकर भड़के लोग
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने पेशाब करने वाले व्यक्ति पर अपनी भड़ास निकाली. एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि यहां 90 परसेंट लोग का zero ही सिविक सेंस है और हां सिविक सेंस का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसके अलावा एक ने लिखा कि जब तक हमारे पास ऐसे घटिया लोग रहेंगे, भारत हमारे जीवनकाल में कभी भी स्वच्छ देश नहीं बन पाएगा. एक ने और लिखा कि इस देश में सभी को शिक्षित नहीं किया जा सकता इस तरह की चीजें हमें तीसरी दुनिया के देशों जैसा दिखाती हैं.
