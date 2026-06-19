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शौक ने छीनी जिंदगी, गहरी खाईं में गिरा ट्रेकिंग पर निकला युवक; बर्थडे पर कैसे हुई अनहोनी?

Maharashtra News: महाराष्ट्र के लोनावाला के लोहागढ़ किले में एक युवक ट्रेकिंग करते हुए गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. युवक के साथ ये अनहोनी उसके बर्थडे पर हुई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:36 AM IST
शौक ने छीनी जिंदगी, गहरी खाईं में गिरा ट्रेकिंग पर निकला युवक; बर्थडे पर कैसे हुई अनहोनी?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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