Maharashtra News: बीते दिन ब्राजील में बंजी जंपिंग के दौरान हुए हादसे ने पूरी दुनिया में चर्चा छेड़ दी थी. जिसके बाद से लोगों को ऐसी जगहों पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है. भारत सहित कई देशों में ट्रेकिंग करना युवाओं का शौक होता है. हालांकि, महाराष्ट्र के लोनावाला के लोहागढ़ किले में एक युवक ट्रेकिंग करते हुए गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.
24 साल के केतन विशाल अग्रवाल की लोनावाला के लोहागढ़ किले में एक गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई, वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए ट्रेकिंग ट्रिप पर थे. अग्रवाल गहुंजे में लोढ़ा बेलमोंडो सोसाइटी के रहने वाले थे. लोनावाला के पास लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग करते समय वह फिसलकर करीब 350 फीट नीचे खाई में गिर गए. केतन अपने दोस्तों के साथ किले पर गए थे, जिन्होंने इमरजेंसी टीमों के मौके पर पहुंचने से पहले उन्हें बचाने की कोशिश की.
शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम के सदस्यों, वन्यजीव रक्षक मावल, स्थानीय निवासियों और लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने उन्हें निकालने के लिए लंबा ऑपरेशन चलाया. खाईं से गिरने के बाद उन्हें जानलेवा चोटें आईं थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत की वजह से एक बार फिर ट्रेकिंग के दौरान हुए हादसे की चर्चा होने लगी है.
अपडेट जारी है...