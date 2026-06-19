24 साल के केतन विशाल अग्रवाल की लोनावाला के लोहागढ़ किले में एक गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई, वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए ट्रेकिंग ट्रिप पर थे. अग्रवाल गहुंजे में लोढ़ा बेलमोंडो सोसाइटी के रहने वाले थे. लोनावाला के पास लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग करते समय वह फिसलकर करीब 350 फीट नीचे खाई में गिर गए. केतन अपने दोस्तों के साथ किले पर गए थे, जिन्होंने इमरजेंसी टीमों के मौके पर पहुंचने से पहले उन्हें बचाने की कोशिश की.