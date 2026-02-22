मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर...महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के गंभीर आरोप

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के NCP(SP) जिलाध्यक्ष अभिषेक कलमकर के खिलाफ एक महिला ने टॉर्चर करने का केस दर्ज कराया है. अभिषेक कलमकर अहिल्यानगर के मेयर भी रह चुके हैं.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के पूर्व मेयर के खिलाफ में एक महिला ने केस दर्ज कराया है. लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मेयर उसे फोन करके कपड़े उतारने के लिए कहता था और घंटों तक देखता था. पूर्व मेयर का नाम अभिषेक कलमकर है, अभिषेक शरद पवार गुट से अहिल्यानगर जिलाध्यक्ष भी हैं. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने टॉर्चर करने का केस दर्ज कर लिया है.
नौकरी के नाम पर बुलाया
शिकायत में कहा गया है कि उसने उसे एक स्कूल में नौकरी दिलाने का लालच देकर बुलाया और शहर के एक लॉज में टॉर्चर किया. जिससे तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि वह उसके मोबाइल पर वीडियो कॉल करके उसे रेगुलर इंटरवल पर कपड़े उतारने के लिए कहता था और घंटों तक देखता रहता था.
वीडियो वायरल करने की धमकी
इतना ही नहीं वो वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था. इस हरकत से परेशान होकर उसने MIDC पुलिस स्टेशन में टॉर्चर का केस दर्ज कराया. पीड़ित लड़की ने सबूत के तौर पर वीडियो पुलिस को सौंप दिया है. क्राइम रजिस्टर होते ही पुलिस ने कलमकर की तलाश शुरू कर दी. पुलिस उसके ठिकानों पर भी पहुंची लेकिन इससे पहले ही वो फरार हो गया था.
अहिल्यानगर में मची हलचल
जैसे ही ये बात लोगों को पता चली अहिल्यानगर में हलचल मच गई, पीड़ित महिला शिरुरी की रहने वाली है, उसने शिकायत करने वाले को बताया कि वह तीन महीने पहले नौकरी की तलाश में अहिल्यानगर आई थी. उसने सोशल मीडिया के जरिए कलमकर से संपर्क किया और हालात बताए और कहा कि उसे नौकरी चाहिए. जिसके कुछ दिनों बाद उसने उसे कुष्ठधाम रोड पर मिलने के लिए बुलाया. उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए और MIDC में अपने स्कूल में काम करने का लालच दिया. ZEE 24 TAAS के मुताबिक नौकरी के नाम पर उसने महिला के साथ ज्यादती भी की.
