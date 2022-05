Chandrapur Accident: फुल स्पीड में था लकड़ी से लदा ट्रक, डीजल भरे टैंकर से हुई टक्कर में 9 की मौके पर मौत

Nine charred to death after tanker-truck collision: महाराष्ट्र (Maharashtra) के चंद्रपुर (Chandrapur) जिले में डीजल से भरे टैंकर (Diesel-laden tanker) और लकड़ी ले जा रहे ट्रक (Truck carrying wood) के बीच भीषण टक्कर होने के बाद आग (Fire) लग गई. हादसे में बुरी तरह से झुलसने की वजह से नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. चंद्रपुर जिला पुलिस की ओर से जारी किए गए बयान में इस भीषण हादसे में हुई इस जनहानि की पुष्टि की गई है

चंद्रपुर-मुल रोड पर हादसा

चंद्रपुर (Chandrapur) के सब डिविजनल पुलिस अफसर सुधीर नंदनवार (Sub Divisional Police Officer Sudhir Nandanwar) ने कहा, 'दुर्घटना बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े दस बजे चंद्रपुर-मुल रोड पर हुई. चंद्रपुर शहर के पास अजयपुर के निकट डीजल से भरा एक टैंकर लकड़ी के लट्ठों को ले जा रहे ट्रक से टकरा गया. हादसे से वहां भीषण आग लग गई, इस दुखद हादसे में नौ लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.'

घंटों की मशक्कत के बाद बुझी आग

वन विभाग (Forest Department) के सूत्रों ने बताया कि हादसे (Accident) के करीब एक घंटे बाद दमकल कर्मी अजयपुर पहुंचे और कुछ घंटों बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है. नंदनवर ने बताया कि पीड़ितों के शवों को बाद में चंद्रपुर अस्पताल ले जाया गया. जहां पर जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करवाने के बाद इस मामले की प्रशासनिक जांच जारी है.

(इनपुट: PTI)

