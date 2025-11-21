Maharashtra: लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश

Maharashtra officials should ‘stand and greet MP or MLA: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी करके उन्हें नैतिकता यानी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया है. सरकारी सर्कुलर में लिखी शब्दावली के मुताबिक एक अफसर को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए. इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है. अधिकारियों के नाम जारी आचार संहिता के तहत उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी उसके कोई सांसद या विधायक उनके कार्यालय में आए तो वह खड़े हो जाएं.

इस प्रोटोकॉल में अधिकारियों का व्यवहार कैसा हो, उनका सवाद कैसा हो, बैठकों में क्या हो और क्या ना हो खासकर सरकारी समारोह और कार्यक्रमों में समय-सीमा कितनी होगी और कौन कहां किस भूमिका में होगा उसके सारे मानदंड निर्धारित किए गए हैं.

तालुका दफ्तर तक लागू होंगे निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि मंत्रालय से लेकर ज़िला और तालुका कार्यालयों तक, हर स्तर के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति पूर्ण शिष्टाचार दिखाना चाहिए. विधानमंडल/संसद के सदस्यों के कार्यालय पहुंचने और बैठक के बाद उनके जाने पर, अधिकारियों को खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए.

सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या नए प्रोटोकॉल का पालन न करने पर महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों और सरकारी कार्यों में देरी को रोकने के लिए बनाए गए 2005 के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने अधिकारियों को फोन कॉल के दौरान अपनी भाषा विनम्र रखने और टोन संतुलित बनाए रखने के साथ अशिष्ट या अपमानजनक आचरण से बचने की भी याद दिलाई है. परिपत्र में जनप्रतिनिधियों के पत्रों का एक निश्चित समय के भीतर जवाब देने के लिए एक सख्त समयसीमा का निर्देश दिया गया है और प्रत्येक कार्यालय को सांसदों और विधायकों से प्राप्त पत्रों को रिकॉर्ड करने के लिए एक भौतिक या डिजिटल रजिस्टर बनाए रखने को कहा गया है.

'दो महीने में जवाब दें'

ट्रांसफर-पोस्टिंग छोड़कर किसी भी विषय में पूछे गए सवालों का जवाब अधिकारियों को दो महीने में देना होगा. 60 दिनों में काम पूरा नहीं हुआ तो अधिकारियों को अपने विभागीय प्रमुख और संबंधित सांसद या विधायक को लिखित रूप में देरी के बारे में सूचना देनी होगी. विभाग प्रमुखों को हर तीन महीने में एक बार लंबित पत्रों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा गया है.

केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों, अभिभावक मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों, जिला परिषद अध्यक्षों, नगर परिषद प्रमुखों और सरपंचों सहित सभी जन प्रतिनिधियों को सरकारी आधारशिला कार्यक्रमों और उद्घाटनों में आमंत्रित किया जाना चाहिए, जीआर में कहा गया है कि जन प्रतिनिधियों के नाम कार्यक्रम सामग्री में सही ढंग से छपे होने चाहिए और बैठने की व्यवस्था में भी अधिकारिक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए.

डिप्टी कलेक्टर नोडल अफसर!

सर्कुलर में डिप्टी कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी नियमों का पालन किया जाए.' जीआर में आगे लिखा कि

सरकार ने जनप्रतिनिधियों के साथ निश्चित बैठक की समय-सीमा भी निर्धारित की है. क्षेत्रीय और जिला प्रमुखों को हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को सांसदों और विधायकों के साथ बैठकों के लिए विशेष रूप से दो घंटे बचाकर रखने चाहिए. इसमें ये भी कहा गया है कि सांसदों या विधायकों द्वारा उठाए गए जरूरी मामलों को ऑफिस ऑवर्स यानी काम के समय के दौरान किसी भी समय उठाया जा सकता है.

नियम न मानने पर गिरेगी गाज

विभागों को विधानमंडल की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें विधानमंडल सचिवालय से प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी और समिति को हर अपडेट बताना अनिवार्य होगा. खासकर विशेषाधिकार हनन की सूचना बिना देरी के तत्काल दी जानी चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए.

सांसदों-विधायकों को उनके संसदीय क्षेत्र या सार्वजनिक कार्यों के लिए मांगी गई जानकारी निःशुल्क देनी होगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन किया गया होगा. विभागीय कामकाज का ब्योरा सभी अनिवार्य प्रकटीकरणों के साथ विभाग की वेबसाइटों पर रेगुलर पोस्ट किए जाने चाहिए.