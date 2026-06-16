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महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की दहाड़, उद्धव गुट के 6 सांसदों के NDA में जाने की अटकलें!

बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेताओं की निष्ठा बदलती दिख रही है. पिछले कुछ दिनों से उद्धव गुट के नेताओं के पाला बदलने की खबरें आ रही हैं. वहीं उद्धव गुट का दावा है कि बीजेपी चाहें जितना जोर लगा ले, उसे तोड़ना मुश्किल है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 16, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:02 PM IST
महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की दहाड़, उद्धव गुट के 6 सांसदों के NDA में जाने की अटकलें!

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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