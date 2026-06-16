पश्चिम बंगाल के बाद 'दल-बदल की हवा' अब महाराष्ट्र पहुंच गई है. इस बार लपेटे में आ रहे हैं उद्धव ठाकरे. बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में अटकलें लग रही हैं 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत उद्धव गुट के 7 सांसद बागी हो सकते हैं. खतरे को भांपते हुए उद्धव ने मातोश्री में अपने सभी 9 सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें सिर्फ 4 पहुंचे. दावा है कि उद्धव ने इस बैठक में भावुक होते हुए कहा कि जिसे जाना है, वो जाए. आज भले मेरा समय नहीं है, लेकिन कल जरूर होगा. बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ने पर उन्हें बाद में पछतावा जरूर होगा. इधर हर गुट अपने-अपने दावे कर रहा है.