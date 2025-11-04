बेमौसम बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक

Maharashtra Farmer Crop Compensation: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक किसान ने दावा किया कि बेमौसम खराब बारिश के चलते उसकी फसलों को हुए नुकसान के लिए उसे सरकार की तरफ से केवल 2.30 रुपये का मुआवजा मिला. मधुकर बाबूराव पाटिल नाम का यह किसान मूल रूप से वाडा तालुका के शिलोत्तर गांव का रहने वाला है. बेमौसम बारिश के चलते उनकी धान की खेती को भारी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने मुआवजे की मांग करते हुए एक एप्लिकेशन भी जमा किया.

बारिश से धान की फसल को नुकसान

मुआवजे को लेकर पाटिल ने कहा,' इस मौसम में लगातार बारिश के चलते धान की फसल को भारी नुकसान हुआ, जिससे फसल पानी में डूबकर सड़ गई. यहां तक कि पुआल भी काला पड़ गया, जिससे पशुओं के लिए चारे की कमी पैदा होने लगी और मुसीबत अधिक बढ़ गई.' किसान ने कहा,' इतने बड़े नुकसान के बावजूद मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि मेरे बैंक अकाउंट में केवल 2.30 रुपये ही जमा हुए.' पाटिल को लेकर शिवसेना (UBT) के चीफ उद्धव ठाकरे ने मुंबई की एक प्रेस कांफ्रेस में कहा,'यह मजाक है कि पालघर के किसानों को फसल बीमा मुआवजे के तौर पर केवल 2 रुपये और कुछ पैसे मिले हैं.'

उद्धव ठाकरे ने उठाया मुद्दा

उद्धव ठाकरे ने कहा,' पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है. यह मजाक है कि पालघर के किसानों को फसल बीमा मुआवजे के रूप में केवल 2 रुपये और कुछ पैसे मिले हैं. राज्य सरकार को तुरंत लोन माफ करने का ऐलान करना चाहिए और प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की सहायता देनी चाहिए.' ठाकरे ने सोमवार 3 नवंबर 2025 को कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बाढ़-बारिश प्रभावित किसानों की कर्जमाफी पर अगले साल 30 जून 2026 तक फैसला करने का ऐलान कर उनका मजाक उड़ा रही है. मराठवाड़ा में सितंबर के आखिरी हफ्ते में भारी बारिश के चलते कई कई हजार हेक्टेयर जमीन में लगी फसलें नष्ट हो गई थीं.

महाराष्ट्र में ऋणमाफी

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति ने अपने प्रचार के दौरान राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था. इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रवीण परदेशी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी ने इस बारे में अप्रैल साल 2026 के पहले हफ्ते अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि लोनमाफी किस तरह से लागू की जाएगी. इसके बाद 30 जून साल 2026 तक इसपर फैसला लिया जाएगा.