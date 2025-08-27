विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल

Palghar Building Collapse: पालघऱ में रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा बगल के चॉल में गिर गया, जिसके चलते वहां रहने वाले कई लोग मलबे में दब गए. NDRF की टीम बचाव अभियान चला रही है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:53 AM IST
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल

Maharashtra Building Collapse: महाराष्ट्र में एक भीषण हादसा हुआ है. यहां बुधवार 27 अगस्त 2025 की सुबह  पालघर जिले के विरार पूर्व इलाके में स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढह गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में 1 साल का बच्चा भी शामिल है. 

चॉल पर गिरी इमारत 
जानकारी के मुताबिक इमारत का एक हिस्सा बगल की चॉल पर गिर गया, जिसके चलते चॉल में रह रहे कई लोग मलबे में दब गए. इससे पास की एक और इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वसई विरार शहर महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत ने बताया कि इमारत का आधा हिस्सा ढह गया था. इसमें लगभग 12 फ्लैट थे. रात से रेस्क्यू टीम काम कर रही है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही वसई-विरार महानगरपालिका की टीमें, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे। युद्धस्तर पर बचाव कार्य शुरू किया गया. 

अस्पताल में भर्ती घायल 
NDRF अधिकारियों ने बताया कि हादसे में अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें से 6 लोग घायल हैं. उन्हें विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वसई-विरार शहर महानगरपालिका के सहायक आयुक्त गिल्सन घोन्साल्वीस ने बताया कि घटना सुबह करीब 4 बजकर 35 मिनट पर हुई. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, फायर ब्रिगेड, और आपदा प्रबंधन दल ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.  

हादसे की शुरू हुई जांच 
बता दें कि अब तक 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घोन्साल्वीस ने कहा,' मलबे में कितने लोग फंसे हैं. यह अभी स्पष्ट नहीं है.' स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इमारत की पुरानी स्थिति और संरचनात्मक कमजोरी इस हादसे का कारण हो सकती है. बचाव अभियान अभी भी जारी है. ( इनपुट-IANS) 

FAQ 

विरार में कौन सी इमारत ढही है?
विरार पूर्व इलाके में स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मलबा बगल की चॉल पर गिर गया और कई लोग दब गए. 

हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है?
अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक 1 साल का बच्चा भी शामिल है. 

हादसे में कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है?
अब तक 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 6 लोग घायल हैं. 

