/फिलिस्तीन के समर्थन में उड़ाई पतंग, घर पहुंच गई पुलिस; छात्रा से घंटों तक की पूछताछ

बोराडे ने कहा कि इसके बाद मकान मालिक ने उनसे कहा है कि वो घर खाली कर दें. हर्षदा ने बताया 15 पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार सुबह 3 बजे तक उनके घर की तलाशी ली. इस दौरान उनको कोई कानूनी नोटिस या वारंट भी पुलिसकर्मियों की ओर से नहीं दिखाया गया. हर्षदा ने कहा जब मैंने उनसे उनकी पहचान पूछी तो उन लोगो ने मना किया और सभी जबरदस्ती घर में घुस गए. उनकी नोटबुक और डायरी जांची गई,किताबों के नाम नोट किए गए,उनके सामान की तस्वीरें ली गईं और वीडियो भी बनाए गए. हालांकि,पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है.