Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /फिलिस्तीन के समर्थन में उड़ाई पतंग, घर पहुंच गई पुलिस; छात्रा से घंटों तक की पूछताछ

फिलिस्तीन के समर्थन में उड़ाई पतंग, घर पहुंच गई पुलिस; छात्रा से घंटों तक की पूछताछ

Maharashtra Police: महाराष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में पतंग उड़ाने पर पुलिस ने एक छात्रा से पूछताछ की. छात्रा का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती उसके घर में घुसी और बिना नोटिस-वारंट के उनसे लंबी पूछताछ करने लगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 22, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:16 PM IST
फिलिस्तीन के समर्थन में उड़ाई पतंग, घर पहुंच गई पुलिस; छात्रा से घंटों तक की पूछताछ

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'हाउडी हनुमान', 90 फुट की मूर्ति से US की सियासत में तूफान! कट्टरपंथियों ने उगला जहर
2
3
4
5