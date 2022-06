Maharashtra Political Crisis: 'शिंदे गुट ही असली शिवसेना, हमारे पास दो-तिहाई बहुमत'

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में पिछले पांच दिनों से बड़ा सत्ता संघर्ष जारी है. राज्य में शिवसेना विधायकों का शिंदे गुट और उद्धव गुट खुद को असली शिवसेना साबित करने में लगा हुआ है. शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है. इस बीच शिवसेना के बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि हम असली शिवसेना हैं और हमारे पास दो तिहाई बहुमत है.

कांग्रेस-एनसीपी पर शिवसेना को हाईजैक करने का आरोप

उद्धव ठाकरे की पार्टी मीटिंग के बाद केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है. हम दो तिहाई बहुमत साबित कर सकते हैं. हम शिवसेना हैं. कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को हाईजैक करने की कोशिश की थी. दीपक केसरकर ने कहा कि यह फैसला शिवसेना के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लिया गया है.

We are still in Shiv Sena, there's misunderstanding that we've left the party. We've just separated our faction. We've 2-3rd majority to follow the path we wanted. Our new leader chosen by majority. They didn't have more than 16-17 MLAs: Rebel Shiv Sena MLA Deepak Kesarkar pic.twitter.com/9HDiiRijMe

— ANI (@ANI) June 25, 2022