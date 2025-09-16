31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने EC और सरकार को दिया निर्देश

Maharashtra local body elections​: महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी अब तेज़ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब चुनाव टाले नहीं जा सकते. जिला परिषद से लेकर नगर पालिका तक सभी स्थानीय निकायों के चुनाव तय समय पर होंगे. कोर्ट का सख्त आदेश है कि कोई बहाना चलने वाला नहीं. चुनाव आयोग को समय रहते काम पूरा करना होगा, वरना किसी भी तरह की अर्जी पर सुनवाई भी नहीं होगी. अब हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि चुनाव समय पर संपन्न हो सकें.

31 जनवरी 2026 तक चुनाव अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में सभी स्थानीय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं. इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिकाएं शामिल हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तारीख के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. अगर चुनाव आयोग को कोई मदद चाहिए तो वह 31 अक्टूबर से पहले कोर्ट को बता सकता है. इसके बाद किसी भी आवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय पर काम पूरा करने की चेतावनी दी है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

लंबित याचिकाओं पर सुनवाई का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर भी ध्यान दिया जाए. बॉम्बे हाई कोर्ट की अलग-अलग बेंचों में परिसीमन, वार्ड आरक्षण और अन्य मुद्दों पर मामले लंबित हैं. कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग इन मामलों की सुनवाई के लिए किसी एक बेंच के सामने लिस्ट करने का अनुरोध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कर सकता है. इससे चुनाव की प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और विवादों का समाधान होगा. कोर्ट ने आयोग को कानूनी रास्ता अपनाकर चुनाव की तैयारी पूरी करने का सुझाव दिया.

कर्मचारियों की व्यवस्था और परिसीमन समय पर पूरा करें

चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य सचिव से करेगा. मुख्य सचिव अन्य विभागों से सलाह लेकर चार सप्ताह में जरूरी स्टाफ उपलब्ध कराएंगे. अधिकारियों का विवरण भी इसी समय सीमा में आयोग को सौंपना होगा. साथ ही, कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी करने का आदेश दिया है. इसके बाद कोई विस्तार नहीं मिलेगा. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि परिसीमन का बहाना बनाकर चुनाव टालना स्वीकार नहीं होगा और समय पर चुनाव कराना ही प्राथमिकता होगी.