/महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा! उद्धव गुट के सांसदों की बैठक; मीटिंग में नहीं पहुंचे दो सांसद

Maharashtra Political News: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. एक बार फिर सूबे की सियासत में हलचल मच गई है. मातोश्री पर उद्धव गुट के सांसदों की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में पार्टी के अधिकांश सांसद शामिल हुए हैं. हालांकि, शिर्डी से सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे और परभणी से सांसद संजय जाधव बैठक में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं जिन्हें लेकर संदेह गहरा गया है.