Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा! उद्धव गुट के सांसदों की बैठक; मीटिंग में नहीं पहुंचे दो सांसद

महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा! उद्धव गुट के सांसदों की बैठक; मीटिंग में नहीं पहुंचे दो सांसद

Shiv Sena: मातोश्री पर उद्धव गुट के सांसदों की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में पार्टी के अधिकांश सांसद शामिल हुए हैं. इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

Written ByAnkur Tyagi
Published: Jun 14, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:10 PM IST
महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा! उद्धव गुट के सांसदों की बैठक; मीटिंग में नहीं पहुंचे दो सांसद

About the Author

Ankur Tyagi

Ankur Tyagi

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IPL में सुपरफ्लॉप... नेशनल ड्यूटी पर प्रचंड फॉर्म, शनाका के तूफान में उड़ी विंडीज
WI vs SL13 min ago
2
JEE Advanced 2026 Toppers16 min ago
3
Shiv Sena18 min ago
4
chhattisgarh news22 min ago
5
mumbai t20 league25 min ago