/2029 की तैयारी या फिर सीट बंटवारे से नाराजगी? MLC चुनाव से पहले किसने की शिंदे को CM बनाने की मांग, क्यों शुरू हुई बहस?

MLC Bachchu Kadu: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भाजपा की नजर 2029 में होने वाले लोकसभा पर है. इसी बीच महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं. ऐसा तब हुआ जब शिवसेना नेता और MLC बच्चू कडू ने खुलकर इच्छा जताई कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनें. समझिए आखिर पूरा माजरा क्या है?
कडू ने यह भी घोषणा की कि वे 2029 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य का दौरा करेंगे ताकि शिंदे की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकें. कडू ने शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों की तारीफ भी की, राष्ट्रीय स्तर पर फडणवीस की राजनीतिक क्षमताओं की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि वे उन्हें देश के शीर्ष नेतृत्व पद पर देखना चाहते हैं.
शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने कडू के रुख का पुरजोर समर्थन किया. उन्होंने कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनें. सत्तार ऐसे नेता हैं जिन्होंने शिवसेना के राजनीतिक आधार को कमजोर करने के आरोप में भाजपा के प्रति नाराजगी जताई थी. ऐसे में उनके इस बयान से एक बार फिर नई हवा दे दी है.
सियासी गलियारों में जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई तो एकनाथ शिंदे ने किसी भी तरह के मतभेद को खारिज कर दिया है, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन महायुति सरकार मजबूत टीम भावना के साथ काम कर रही है. शिंदे ने जोर देकर कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और सरकार का ध्यान सत्ता की राजनीति के बजाय विकास पर है.
वहीं चर्चा ये भी हो रही है कि भाजपा कडू के बयानों से काफी ज्यादा नाखुश है. हालांकि भाजपा नेताओं ने इस बयान पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कहा ये जा रहा है कि पार्टी ने सीएम तक अपनी नाराजगी पहुंचा दी है. ये कोई पहली बार नहीं है जब शिंदे गुट के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया है, इसके पहले भी लगातार नेता ऐसे बयान देते हैं, जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में होने लगती है.
इन दो नेताओं का ऐसे समय पर बयान सामने आया है, जब विधानपरिषद के चुनाव में शिवसेना में सीटों के प्रति नाराजगी है. शिवसेना को केवल 4 ही सीटें दी गई है. जबकि शिवसेना 6 सीट कम से कम मांग रही थी. कहा ये भी जा रहा है कि जिन सीट पर शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार खड़े हैं, वहां बीजेपी के बागी भी खड़े हो गए हैं. शिवसेना नेताओं को इसका दुख है. शिंदे गुट के सीनियर लीडर गुलाबराव पाटिल ने भी इस बात से नाराजगी जताई थी.