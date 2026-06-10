/2029 की तैयारी या फिर सीट बंटवारे से नाराजगी? MLC चुनाव से पहले किसने की शिंदे को CM बनाने की मांग, क्यों शुरू हुई बहस?

MLC Bachchu Kadu: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भाजपा की नजर 2029 में होने वाले लोकसभा पर है. इसी बीच महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं. ऐसा तब हुआ जब शिवसेना नेता और MLC बच्चू कडू ने खुलकर इच्छा जताई कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनें. समझिए आखिर पूरा माजरा क्या है?