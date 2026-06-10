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2029 की तैयारी या फिर सीट बंटवारे से नाराजगी? MLC चुनाव से पहले किसने की शिंदे को CM बनाने की मांग, क्यों शुरू हुई बहस?

Eknath Shinde: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है. शिवसेना नेता और MLC बच्चू कडू ने खुलकर इच्छा जताई कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनें. वहीं, विधायक अब्दुल सत्तार ने भी इसका समर्थन किया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 10, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:40 AM IST
2029 की तैयारी या फिर सीट बंटवारे से नाराजगी? MLC चुनाव से पहले किसने की शिंदे को CM बनाने की मांग, क्यों शुरू हुई बहस?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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