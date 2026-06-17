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Maharashtra Politics: आदित्य ठाकरे के जन्मदिन पर उद्धव गुट में थी बगावत की तैयारी, फिर क्यों नाकाम हुआ प्लान?

महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर उद्धव ठाकरे गुट में कथित बगावत की चर्चाओं ने हलचल मचा दी. आखिर क्या था पूरा प्लान, किन नेताओं के नाम सामने आए और क्यों आखिरी वक्त में यह कोशिश नाकाम हो गई? जानिए शिवसेना (यूबीटी) के अंदरूनी घटनाक्रम और इसके राजनीतिक मायने.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Ravindra Singh
Published: Jun 17, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:56 PM IST
Maharashtra Politics: आदित्य ठाकरे के जन्मदिन पर उद्धव गुट में थी बगावत की तैयारी, फिर क्यों नाकाम हुआ प्लान?
Image Credit: AI Generated Photo

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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