महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है. सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों को लेकर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की तैयारी की गई थी. हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है. सूत्रों के मुताबिक, 13 जून को एक अहम राजनीतिक कदम उठाने की योजना बनाई गई थी और इसकी तैयारियां दिल्ली स्तर पर लगभग पूरी कर ली गई थीं. बताया जा रहा है कि इस तारीख का चयन भी राजनीतिक संदेश देने की रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि 13 जून को शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे का जन्मदिन होता है.
दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट की ओर से शक्ति प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश थी कि उद्धव ठाकरे खेमे के कुछ सांसद उनके संपर्क में हैं. सूत्रों का कहना है कि योजना के तहत कुछ सांसदों को सार्वजनिक रूप से अपने साथ दिखाने की तैयारी थी. हालांकि, अंतिम समय में परिस्थितियां बदल गईं. सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संख्या में सांसद एक साथ मौजूद नहीं हो सके, जिससे योजना पर असर पड़ा. इसी बीच यह भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे को संभावित घटनाक्रम की जानकारी मिल गई थी.
बताया जाता है कि इसी पृष्ठभूमि में उद्धव ठाकरे ने 14 जून को 'मातोश्री' में एक बैठक बुलाई थी. हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया था. गौरतलब है कि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. संबंधित दलों की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है. इस बैठक से पहले ही उद्धव ठाकरे को बागी सांसदों की बगावत का अंदाजा
सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम 13 जून को अंजाम दिया जाना प्रस्तावित था, जिसकी तैयारियां दिल्ली में लगभग पूरी कर ली गई थीं. सूत्रों का दावा है कि 13 जून को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन होने के कारण शिंदे गुट मातोश्री को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहता था. योजना यह थी कि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों को अपने साथ लाकर शक्ति प्रदर्शन किया जाए. हालांकि आख़िर समय में सभी 6 संसद मौजूद नहीं रह सके और इसी बीच उद्धव ठाकरे को भनक लग गई थी और उन्होंने 14 तारीख को मातोश्री पर बैठक बुला ली थी.