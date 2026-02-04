Advertisement
महाराष्ट्र की राजनीति में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन; NCP के आगे रख दी बड़ी डिमांड

Maharashtra Rajya Sabha Seats: महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद अब उनके बेटे पार्थ पवार  NCP के शरद पवार की सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 04, 2026, 11:37 PM IST
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बीते दिनों 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी. उनकी मौत से महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका लगा है. इस हदासे के बाद अब अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री चुनी गई हैं, हालांकि इस बीच राजनीति में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं.  बताया जा रहा है कि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की नजर शरद पवार की राज्यसभा सीट पर है, जो अप्रैल 2026 में खाली हो रही है. 

अजित पवार के बेटे की डिमांड 

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक पार्थ अपनी मां सुनेत्र पवार की सीट पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं. इस सीट पर साल 2028 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है. वहीं इस सीट को चुनने से पार्थ को केवल एक पार्शियल टर्म मिलेगा बल्कि उनकी नजर NCP के शरद पवार की सीट पर है, जो उन्हें पूरे 6 साल का कार्यकाल देगी. यह राजनीतिक उथल-पुथल अजित पवार की मौत के बाद सामने आई है, जिसने महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन के साथ-साथ पवार परिवार के फैले नेटवर्क के अंदर भी नए सिरे से समीकरणों को जन्म दिया है.  

ये भी पढ़ें- DNA: अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जातिवाद का जहर...  'घूसखोर पंडत'  फिल्म के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है बॉलीवुड?  

पार्थ ने जताई राज्यसभा में जाने की इच्छा

बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में आयोजित एक हाई लेवल मीटिंग में शरद पवार और अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय एक साथ आए. रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो इस बैठक में अजीत पवार के लिए स्मारक बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन वहां पार्थ की राज्यसभा में जाने की इच्छा चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई. बता दें कि महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटें अप्रैल 2026 में खाली होने वाली हैं. इनमें शरद पवार, NCP सांसद फौजिया खान, RPI (A) प्रमुख रामदास अठावले, भाजपा के धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड, कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल और शिवसेना (UBT) की प्रियंका चतुर्वेदी की सीटें शामिल हैं.  

ये भी पढ़ें- 'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने रूबियो को दिया था करारा जवाब, ट्रेड डील पर अब हुआ सबसे बड़ा खुलासा 

 

पूरी हो पाएगी पार्थ की इच्छा? 

इन सभी सीटों में से पार्थ की दिलचस्पी शरद पवार की सीट पर है क्योंकि इससे उन्हें पूरा कार्यकाल मिल सकता है. बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव राज्य विधानसभा में पार्टियों की ताकत पर निर्भर करेगा. जीत का कोटा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है कि कुल विधायकों की संख्या को खाली सीटों में एक जोड़कर डिवाइड किया जाता है और फिर उसमें एक प्लस कर दिया जाता है. 288 विधायकों और 7 उपलब्ध सीटों के साथ हर उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता होगी. विधानसभा के मौजूदा समीकरण के अनुसार भाजपा के पास 135 विधायक, शिवसेना के पास 57 और NCP के पास 41 विधायक हैं. इससे सत्ताधारी गठबंधन के लिए कई सीटें जीतना संभव हो जाता है. NCP के पास स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनने के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें मानी जा रही हैं, जिससे पार्टी नेतृत्व का समर्थन मिलने पर पार्थ की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं.  

 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

Maharashtra news

Trending news

