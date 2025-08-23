महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है बड़ा? पहले CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Advertisement
trendingNow12893316
Hindi Newsदेश

महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है बड़ा? पहले CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात

Maharashtra Politics: कुछ दिन पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और अब उनके बेटे और महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे संस्कृति मंत्री आशीष सेलार से मुलाकात की है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है बड़ा? पहले CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात

Amit Thackeray meet Ashish Shelar: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नई-नई चीजें देखने को मिल रही है, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी है कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेताओं का सत्ताधारी दलों के मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है. कुछ दिन पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और अब उनके बेटे और महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे संस्कृति मंत्री आशीष सेलार से मुलाकात की है.

महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल तेज

हालांकि, अमित ठाकरे (Amit Thackeray) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मुलाकात के दौर से राज्य की राजनीति में नई हलचल है. यह इसलिए भी है कि बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनावों में 'ठाकरे ब्रांड' की करारी हार के बाद मनसे नेता सत्तापक्ष के लीडर से मिले हैं. अमित ठाकरे ने अपने बयान में कहा, 'हमारे पहले से ही पुराने रिश्ते हैं, इसलिए दोनों के बीच सिर्फ निजी बातचीत हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है.' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो "आलोचनाएं की जा रही हैं, वे सिर्फ राजनीतिक हैं, कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

अमित की आशीष शेलार से मुलाकात की क्या है वजह?

राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'गणेशोत्सव 27 तारीख से शुरू हो रहा है. इस साल उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है. फिर भी अगर कुछ स्कूल-कॉलेज परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, तो हमने उन्हें रद्द करने की मांग की है.' अमित ठाकरे का कहना है, 'अलग-अलग मंत्रियों के पास जाने के बजाय वे स्वयं संस्कृति मंत्री (आशीष सेलार) से मिलने आए हैं. अगर उन्होंने यह पहल (राज्य उत्सव) की है तो उन्हें हमारी मांग पर विचार करते हुए इस पर आगे बढ़ना चाहिए.'

ये भी पढ़ें- राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन

गणेश उत्सव के लिए उद्धव को भेजा गया निमंत्रण?

क्या शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को गणेश उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है? इस सवाल पर अमित ठाकरे ने कहा कि यह सरप्राइज रहेगा.
मुंबई में जलभराव और सड़कों पर गड्ढों के मामले को लेकर अमित ठाकरे ने कहा कि इसका एक ही जवाब है. राज ठाकरे साहब को सत्ता दो और देखो फिर क्या बदलाव होता है. इस दौरान अमित ने नासिक का उदाहरण मीडिया के सामने दिया. इससे पहले, राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी. मनसे प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने नगर नियोजन और ट्रैफिक जाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह मुलाकात की.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sumit Rai

देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्न...और पढ़ें

TAGS

Raj Thackerayamit thackeray

Trending news

संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
;