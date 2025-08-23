महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है बड़ा? पहले CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात

Amit Thackeray meet Ashish Shelar: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नई-नई चीजें देखने को मिल रही है, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी है कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेताओं का सत्ताधारी दलों के मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है. कुछ दिन पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और अब उनके बेटे और महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे संस्कृति मंत्री आशीष सेलार से मुलाकात की है.

महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल तेज

हालांकि, अमित ठाकरे (Amit Thackeray) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मुलाकात के दौर से राज्य की राजनीति में नई हलचल है. यह इसलिए भी है कि बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनावों में 'ठाकरे ब्रांड' की करारी हार के बाद मनसे नेता सत्तापक्ष के लीडर से मिले हैं. अमित ठाकरे ने अपने बयान में कहा, 'हमारे पहले से ही पुराने रिश्ते हैं, इसलिए दोनों के बीच सिर्फ निजी बातचीत हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है.' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो "आलोचनाएं की जा रही हैं, वे सिर्फ राजनीतिक हैं, कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं हैं.'

अमित की आशीष शेलार से मुलाकात की क्या है वजह?

राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'गणेशोत्सव 27 तारीख से शुरू हो रहा है. इस साल उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है. फिर भी अगर कुछ स्कूल-कॉलेज परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, तो हमने उन्हें रद्द करने की मांग की है.' अमित ठाकरे का कहना है, 'अलग-अलग मंत्रियों के पास जाने के बजाय वे स्वयं संस्कृति मंत्री (आशीष सेलार) से मिलने आए हैं. अगर उन्होंने यह पहल (राज्य उत्सव) की है तो उन्हें हमारी मांग पर विचार करते हुए इस पर आगे बढ़ना चाहिए.'

गणेश उत्सव के लिए उद्धव को भेजा गया निमंत्रण?

क्या शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को गणेश उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है? इस सवाल पर अमित ठाकरे ने कहा कि यह सरप्राइज रहेगा.

मुंबई में जलभराव और सड़कों पर गड्ढों के मामले को लेकर अमित ठाकरे ने कहा कि इसका एक ही जवाब है. राज ठाकरे साहब को सत्ता दो और देखो फिर क्या बदलाव होता है. इस दौरान अमित ने नासिक का उदाहरण मीडिया के सामने दिया. इससे पहले, राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी. मनसे प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने नगर नियोजन और ट्रैफिक जाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह मुलाकात की.

(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)