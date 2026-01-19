Advertisement
trendingNow13079279
Hindi Newsदेशएकनाथ शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर मुंबई बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?

एकनाथ शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर मुंबई बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?

महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में अलग खेला हो रहा है. निकाय चुनावों में समीकरण पहले ही बदले थे. ठाकरे बंधु एक हुए, पवार फैमिली एक हुई लेकिन अब चुनावों के बाद समीकरण भी बदल सकते हैं. बीएमसी चुनाव में फडणवीस और ठाकरे ने सेटिंग कर ली है. प्लान ऐसा है कि भाजपा को अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एकनाथ शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर मुंबई बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?

महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. मुंबई बीएमसी में मेयर पोस्ट के लिए जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने भाजपा पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, उससे नाराज भगवा दल ने उन्हें साडइलाइन करने की पटकथा तैयार कर ली है. हमारे सहयोगी Zee 24 तास की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई के महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए राजी है. सूत्रों की मानें तो शिंदे को मात देने के लिए भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच परदे के पीछे बातचीत चल रही है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठाकरे का यह 'मिशन अबसेंट' होगा. बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं है, ऊपर से कॉर्पोरेटरों को होटल में शिफ्ट कर प्रेशर बनाने की रणनीति उसे अखर रही है. 

ज़ी 24 तास के डिजिटल ए़डिटर प्रशांत अरुण जाधव ने बताया है कि महाराष्ट्र में तीन-चार महानगरपालिकाओं में समीकरण बदलते दिख रहे हैं. चंद्रपुर में कांग्रेस और भाजपा दोनों को सीटें कम पड़ रही हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट का समर्थन जिसे मिलेगा वही महापौर बना पाएगा. उल्लास नगर (ठाणे) में भाजपा ने शिंदे को साथ नहीं लिया था. वहां प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाडी के 2 कॉर्पोरेटर लेकर सत्ता का दावा कर दिया है. सूत्र बता रहे हैं कि ये सब गणित फडणवीस के इशारे पर चल रहा है. कल्याण-डोंबिवली में भी मामला फंसा हुआ है. शिवसेना के 54 पार्षद हैं, भाजपा के 50 हैं तो कोई भी मेयर बना सकता है. वहां शिंदे चाहते हैं कि ठाकरे की तरफ से कुछ पार्षद इधर आ जाएं. 

कल्याण में शिंदे का गेम

Add Zee News as a Preferred Source

माना जा रहा है कि शिंदे गुट कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में ठाकरे के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश में है. इसके जवाब में ठाकरे ने भाजपा को अलग तरह से समर्थन देने का फैसला किया है. कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में बहुमत के लिए शिंदे और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धा है. इस बीच, फडणवीस बड़े आराम से दाओस नहीं गए हैं. बीएमसी में मेयर के लिए लॉटरी का खेल 15 दिनों के लिए खिंच गया है. 

बीएमसी का गणित

- मुंबई में भाजपा और शिंदे की पार्टी ने 118 सीटें जीती हैं. बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है. भाजपा के पास 89 सीटें हैं इसलिए शिंदे के 29 पार्षदों का महत्व विशेष हो गया है. शिंदे ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में रोक रखा है. भाजपा को ये अच्छा नहीं लग रहा. 

- इधर, उद्धव ठाकरे कल्याण-डोंबिवली में शिंदे गुट के पार्षदों को तोड़ने के कथित प्रयासों से नाराज हैं. ऐसे में वह भी शिंदे को सबक सिखाना चाहते हैं और इसीलिए भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने की योजना बनाई गई है. 

- भाजपा ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को निर्देश दिया है कि वे मुंबई से बाहर न जाएं क्योंकि बीएमसी मेयर बनने में अभी दो हफ्ते लग सकते हैं. 

मिशन अबसेंट में क्या होगा?

1. शिंदे की सेना महापौर पद के लिए बेताब है और इसके लिए वह भाजपा पर दबाव बना रही है. शिंदे के पास कम ही सही लेकिन बहुमत के लिए जरूरी नंबर है. 
2. ऐसे में भाजपा ने ठाकरे से बातचीत कर अपना महापौर चुनने की अलग योजना बना ली है. 
3. इस प्लान के तहत दोनों दल ठाकरे की शिवसेना के 65 पार्षदों को महापौर चुनाव के दिन अनुपस्थित रखने की योजना बना रहे हैं. 
4. हां, खबर है कि ठाकरे ने फडणवीस को सूचित कर दिया है कि उनके 65 पार्षद महापौर चुनाव के दौरान सदन में नहीं रहेंगे. 
5. ऐसा होने पर 228 सदस्यीय नगर निगम में 114 सीटों का बहुमत नहीं होगा. ऐसे में महापौर चुनाव के लिए शिंदे की जरूरत ही कम हो जाएगी. 
6. सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे ने खुद फडणवीस को फोन कर इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है. अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में शिंदे के खिलाफ स्टेट में नया समीकरण देखने को मिल सकता है. 

ठाकरे गुट ने किया खंडन

सोमवार सुबह से महाराष्ट्र की सियासत में इस खबर से खलबली मच गई तो उद्धव ठाकरे की तरफ से स्पष्टीकरण भी आ गया. ठाकरे की पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि मुंबई में मेयर पद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कोई बातचीत नहीं हुई है. ठाकरे ने इस खबर का खंडन किया है. हालांकि लोगों को यह भी याद है कि नतीजे आने के बाद उद्धव ने शिंदे को कोसते हुए कहा था कि मेयर बनाना मेरा सपना है. ईश्वर ने चाहा तो होगा भी. ऐसे में लोग समझ रहे हैं कि शिंदे को साइडलाइन करने के लिए मिशन अबसेंट चलाया जा सकता है. यह सब इशारों में हो जाएगा. 

BMC में भाजपा और शिंदे सेना के बीच ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? सारा खेल लॉटरी का है

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

BMC Chunav 2026

Trending news

गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI
gujarat ai project
गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI
150 करोड़ का घोटाला! राज कुंद्रा के खिलाफ चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने जारी किया समन
Raj Kundra
150 करोड़ का घोटाला! राज कुंद्रा के खिलाफ चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने जारी किया समन
कौन हैं पार्वती गिरी? पीएम मोदी ने सुनाए उनके किस्से; कहलाती हैं ओडिशा की...
parvati giri
कौन हैं पार्वती गिरी? पीएम मोदी ने सुनाए उनके किस्से; कहलाती हैं ओडिशा की...
BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
Bangladesh Election
BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?
BMC Chunav 2026
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?
कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
Kokborok Day
कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
indira gandhi
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
mumbai
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
Cambodia Job Scam
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
BMC Chunav 2026
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है