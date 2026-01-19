एकनाथ शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर मुंबई बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?

महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में अलग खेला हो रहा है. निकाय चुनावों में समीकरण पहले ही बदले थे. ठाकरे बंधु एक हुए, पवार फैमिली एक हुई लेकिन अब चुनावों के बाद समीकरण भी बदल सकते हैं. बीएमसी चुनाव में फडणवीस और ठाकरे ने सेटिंग कर ली है. प्लान ऐसा है कि भाजपा को अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. मुंबई बीएमसी में मेयर पोस्ट के लिए जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने भाजपा पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, उससे नाराज भगवा दल ने उन्हें साडइलाइन करने की पटकथा तैयार कर ली है. हमारे सहयोगी Zee 24 तास की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई के महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए राजी है. सूत्रों की मानें तो शिंदे को मात देने के लिए भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच परदे के पीछे बातचीत चल रही है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठाकरे का यह 'मिशन अबसेंट' होगा. बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं है, ऊपर से कॉर्पोरेटरों को होटल में शिफ्ट कर प्रेशर बनाने की रणनीति उसे अखर रही है.
ज़ी 24 तास के डिजिटल ए़डिटर प्रशांत अरुण जाधव ने बताया है कि महाराष्ट्र में तीन-चार महानगरपालिकाओं में समीकरण बदलते दिख रहे हैं. चंद्रपुर में कांग्रेस और भाजपा दोनों को सीटें कम पड़ रही हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट का समर्थन जिसे मिलेगा वही महापौर बना पाएगा. उल्लास नगर (ठाणे) में भाजपा ने शिंदे को साथ नहीं लिया था. वहां प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाडी के 2 कॉर्पोरेटर लेकर सत्ता का दावा कर दिया है. सूत्र बता रहे हैं कि ये सब गणित फडणवीस के इशारे पर चल रहा है. कल्याण-डोंबिवली में भी मामला फंसा हुआ है. शिवसेना के 54 पार्षद हैं, भाजपा के 50 हैं तो कोई भी मेयर बना सकता है. वहां शिंदे चाहते हैं कि ठाकरे की तरफ से कुछ पार्षद इधर आ जाएं.
कल्याण में शिंदे का गेम
माना जा रहा है कि शिंदे गुट कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में ठाकरे के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश में है. इसके जवाब में ठाकरे ने भाजपा को अलग तरह से समर्थन देने का फैसला किया है. कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में बहुमत के लिए शिंदे और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धा है. इस बीच, फडणवीस बड़े आराम से दाओस नहीं गए हैं. बीएमसी में मेयर के लिए लॉटरी का खेल 15 दिनों के लिए खिंच गया है.
बीएमसी का गणित
- मुंबई में भाजपा और शिंदे की पार्टी ने 118 सीटें जीती हैं. बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है. भाजपा के पास 89 सीटें हैं इसलिए शिंदे के 29 पार्षदों का महत्व विशेष हो गया है. शिंदे ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में रोक रखा है. भाजपा को ये अच्छा नहीं लग रहा.
- इधर, उद्धव ठाकरे कल्याण-डोंबिवली में शिंदे गुट के पार्षदों को तोड़ने के कथित प्रयासों से नाराज हैं. ऐसे में वह भी शिंदे को सबक सिखाना चाहते हैं और इसीलिए भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने की योजना बनाई गई है.
- भाजपा ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को निर्देश दिया है कि वे मुंबई से बाहर न जाएं क्योंकि बीएमसी मेयर बनने में अभी दो हफ्ते लग सकते हैं.
मिशन अबसेंट में क्या होगा?
1. शिंदे की सेना महापौर पद के लिए बेताब है और इसके लिए वह भाजपा पर दबाव बना रही है. शिंदे के पास कम ही सही लेकिन बहुमत के लिए जरूरी नंबर है.
2. ऐसे में भाजपा ने ठाकरे से बातचीत कर अपना महापौर चुनने की अलग योजना बना ली है.
3. इस प्लान के तहत दोनों दल ठाकरे की शिवसेना के 65 पार्षदों को महापौर चुनाव के दिन अनुपस्थित रखने की योजना बना रहे हैं.
4. हां, खबर है कि ठाकरे ने फडणवीस को सूचित कर दिया है कि उनके 65 पार्षद महापौर चुनाव के दौरान सदन में नहीं रहेंगे.
5. ऐसा होने पर 228 सदस्यीय नगर निगम में 114 सीटों का बहुमत नहीं होगा. ऐसे में महापौर चुनाव के लिए शिंदे की जरूरत ही कम हो जाएगी.
6. सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे ने खुद फडणवीस को फोन कर इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है. अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में शिंदे के खिलाफ स्टेट में नया समीकरण देखने को मिल सकता है.
ठाकरे गुट ने किया खंडन
सोमवार सुबह से महाराष्ट्र की सियासत में इस खबर से खलबली मच गई तो उद्धव ठाकरे की तरफ से स्पष्टीकरण भी आ गया. ठाकरे की पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि मुंबई में मेयर पद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कोई बातचीत नहीं हुई है. ठाकरे ने इस खबर का खंडन किया है. हालांकि लोगों को यह भी याद है कि नतीजे आने के बाद उद्धव ने शिंदे को कोसते हुए कहा था कि मेयर बनाना मेरा सपना है. ईश्वर ने चाहा तो होगा भी. ऐसे में लोग समझ रहे हैं कि शिंदे को साइडलाइन करने के लिए मिशन अबसेंट चलाया जा सकता है. यह सब इशारों में हो जाएगा.
BMC में भाजपा और शिंदे सेना के बीच ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? सारा खेल लॉटरी का है
