महाराष्ट्र में जल्द बदलेगा सियासी समीकरण? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को दे दिया ऑफर

क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में बुधवार को कहा कि कम से कम 2029 तक हमारा विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है. आगे जो उन्होंने कहा उसने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. क्या बीएमसी चुनावों से पहले या बाद में महाराष्ट्र में नया सियासी समीकरण बनने वाला है? हां, ऐसा इसलिए क्योंकि फडणवीस ने साफ कह दिया कि उद्धव जी इस तरफ (सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा) आने के स्कोप के बारे में सोच सकते हैं. उनका इशारा फिर से उद्धव के साथ हाथ मिलाने की तरफ था. सीएम के बयान से यह भी साफ हो जाता है कि भाजपा पहले से इसके लिए तैयार है. उसे फौरी तौर पर बीएमसी में फायदा होने की उम्मीद है.

ऑफर देते हुए देवेंद्र मुस्कुरा रहे थे लेकिन अपने शब्दों में खुलेआम मैसेज भी दे गए. उनके तेवर में कॉन्फिडेंस तो था ही, महाराष्ट्र में नए समीकरण बनने के संकेत भी थे. सीएम ने उद्धव खेमे को ऑफर देते हुए कहा कि इस तरफ आने के बारे में कुछ अलग तरह से सोचा जा सकता है लेकिन हमारे उस तरफ (विपक्ष) आने का तो कोई स्कोप नहीं बचा है.

#WATCH | In the Maharashtra Assembly, CM Devendra Fadnavis says, "At least till 2029, there is no scope for us to come there (opposition). Uddhav Ji can think about the scope of coming to this side (ruling party) and that can be thought about in a different way, but there is… pic.twitter.com/jMlounhLpL

— ANI (@ANI) July 16, 2025