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'मैं भी उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा आंदोलन' में शामिल होउंगा, लेकिन...', सीएम फडणवीस ने UBT प्रमुख पर साधा निशाना

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राम रक्षा आंदोलन वह लोग कर रहे हैं, जिन्हें राम रक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 14, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:44 PM IST
'मैं भी उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा आंदोलन' में शामिल होउंगा, लेकिन...', सीएम फडणवीस ने UBT प्रमुख पर साधा निशाना

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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