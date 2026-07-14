'मैं भी उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा आंदोलन' में शामिल होउंगा, लेकिन...', सीएम फडणवीस ने UBT प्रमुख पर साधा निशाना

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में जारी बड़ी सियासी हलचल के बीच सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने हलचल पैदा कर दी है. सीएम फडणवीस ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है. फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भले ही राम रक्षा आंदोलन का आयोजन करने का मन बनाया हो, लेकिन क्या वास्तव में उन्हें राम रक्षा का कोई ज्ञान है?
दरअसल, शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ 'राम रक्षा' आंदोलन की शुरुआत की थी. गत 5 जुलाई को दादर स्थित हनुमान मंदिर से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी. अब इस आंदोलन को लेकर राज्य में सियासी पारा हाई है.
उद्धव ठाकरे की ओर से आयोजित राम रक्षा आंदोलन को लेकर शिवसेना (UBT) पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा कि क्या उन्हें (उद्धव ठाकरे को) को राम रक्षा का कोई ज्ञान है. मैं निश्चित रूप से उनके आंदोलन में शामिल हो जाउंगा और राम रक्षा का स्त्रोत भी करूंगा, लेकिन केवल एक सवाल है कि यह किस प्रकार का आंदोलन है, जिसका नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है, जिसे राम रक्षा का ज्ञान नहीं है और न ही इसका अर्थ समझता है.
बता दें कि अपने मुंबई स्थित आवास मातोश्री में शिवसेना (UBT) के विधायकों और एमलसी के साथ बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया था कि वे आंदोलन को राज्य की राजधानी से अलग ले जाएं और नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और रत्नागिरी सहित राज्य के अलग-अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करें.
बता दें कि यह पूरा विवाद राम मंदिर में दान के दुरुपयोग के आरोपों से उपजा है, जो 7 जून को सामने आया था. यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 25 जून को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
गौरतलब है कि राम मंदिर में चंदा चोरी मामले का मुद्दा गरमाया हुआ है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है. अब तक राम मंदिर की दान-गितनी प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, मामले की जांच जारी है. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है.