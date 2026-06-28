'चालाक दोस्त कितना खतरनाक...', सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की एक साथ विमान यात्रा पर ये क्या बोले शिंदे?

Maharashtra Politics: हाल के दिनों में ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक हैरान करने वाला घटनाक्रम देखने को मिला. राज्य के सीएम देवेंद्र फडनवीस और शिवसेन (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक साथ विमान में यात्रा की. इस यात्रा की तस्वीरें सामने आने के बाद अचानक कयासों का दौर शुरू हो गया. इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
दरअसल, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस इतने समझदार हैं कि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि चालक और षड्यत्रकारी मित्र कितना खतरनाक होता है. माना जा रहा है कि शिंदे ने यह बयान उद्धव ठाकरे की ओर निशाना करते हुए बोला है. इसके साथ ही जब शिंदे से उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस के एक ही विमान से सफर करने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साल 2019 का राजनीतिक घटनाक्रम याद किया.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ ही उड़ान भरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने (उद्धव) ने दूसरी उड़ान पकड़ ली. उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया. शिंदे ने इस दौरान सीधा इशारा बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन टूटने की ओर किया.
हालांकि, जब उद्धव ठाकरे से सीएम फडणवीस के साथ एक ही विमान में उड़ान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही उच्चस्तरीय चर्चा हुई. वहीं, जब इस बातचीत के नतीजे के बार में पूछा गया, तो ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा.
गौरतलब है कि गत शुक्रवार (26 जून 2026) को मुंबई से नागपुर की उड़ान के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक ही विमान में सफर करते नजर आए. इसकी तस्वीर सामने आने के बाद अलग-अलग प्रकार की अटकलें भी सामने आने लगीं. हालांकि, बीजेपी ने स्पष्ट किया कि इसको कोई राजनीतिक महत्व देने की जरूरत नहीं है.