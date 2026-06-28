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'चालाक दोस्त कितना खतरनाक...', सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की एक साथ विमान यात्रा पर ये क्या बोले शिंदे?

शुक्रवार को सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने एक विमान में यात्रा की. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई. इसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया. अब इस मामले में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 28, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:40 PM IST
'चालाक दोस्त कितना खतरनाक...', सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की एक साथ विमान यात्रा पर ये क्या बोले शिंदे?
Image Credit: File photo Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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