Maharashtra Politics: पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? एकनाथ शिंदे से मिले राज, महाराष्ट्र में गरमाई सियासत

Maharashtra Politics: पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? एकनाथ शिंदे से मिले राज, महाराष्ट्र में गरमाई सियासत

महाराष्ट्र के सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. एमएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है. इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है. हालांकि, इस मुलाकात की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:26 PM IST
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र से एक बड़ी सियासी हलचल की तस्वीर सामने आई है. महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद एमएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है. राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद ठाकरे बंधुओं के बीच संभावित मतभेद की अटकलें लगाई जा रही हैं. ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब हाल के दिनों में ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक साथ नजर आए और मिलकर स्थानीय नियाय चुनाव भी लड़ा, बावजूद इसके  हार का सामना करना पड़ा था. 

दरअसल, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की अचानक हुई इस मुलाकात की आधिकारिक वजह तो सामने नहीं सकी है, लेकिन  तस्वीरों में शिंदे ठाकरे का शॉल और फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों प्रतिद्वंदी नेताओं की इस मुलाकात ने राजनीति को गरमा दिया है. इससे पहले भी दोनों नेताओं की मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बाद राज ठाकरे ने  पहली बार डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है. 

डिप्टी सीएम के आवास पर हुई मुलाकात 

रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास नंदनवन में मुलाकात की. बता दें कि पिछले महीने बीएमसी चुनावों के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है. कुछ रिपोर्ट्स में शिवसेना (शिंदे गुट) के एक पदाधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर चर्चा की है. दोनों दिग्गजों की इस मुलाकात पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी  की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर अटकलों का बाजार गर्म है. 

यह भी पढ़ें: Rajya Sabha Election Date: संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव: आपके राज्य में कितनी सीटें

डिप्टी सीएम ने साझा की तस्वीर 

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मुलाकात की तस्वीर साझा की है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि नंदनवन बंगले की अनूठी विरासत को संरक्षित रखते हुए किए गए सुधारों की विशेष रूप से सराहना की. उन्होंने बंगले में प्रदर्शित मुंबई की पुरानी धरोहर इमारतों की तस्वीरों को ध्यान से देखा और पुराने मुंबई की यादें ताजा कर दीं.

यह भी पढ़ें: Bengal Elections 2026: 3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!

