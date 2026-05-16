NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए 2 बड़े चेहरे; सुनेत्रा और बेटे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Maharashtra Politics : महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिला है. NCP अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने EC को लिखे एक पत्र में अपने 2 बड़े सीनियर नेताओं के पदों का जिक्र नहीं किया, जिसको लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाईं जा रही हैं.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. बीते दिनों NCP अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की ओर से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए पत्र के चलते बड़ा विवाद हआ था. बता दें कि इस पत्र में प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल नहीं था. अब सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय ने सुनील तटकरे से संपर्क किया है और उनके साथ बैठक का अनुरोध किया है. बताया जा रहा है कि अब इसको लेकर अगले कुछ दिनों में एक बैठक होने की संभावना है.
EC को लिखे पत्र में सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्थ पवार को महासचिव और जय पवार को राष्ट्रीय सचिव के रूप में बताया गया था, जबकि पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे प्रफुल पटेल को राज्यसभा नेता और मौजूदा समय में NCP के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का जिक्र केवल लोकसभा नेता के रूप में किया गया था. दोनों नेताओं के पदों का जिक्र न करने पर यह अटकलें लगाईं जा रही थीं कि कहीं नेताओं को उनके पदों से हटा तो नहीं दिया गया है.
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सुनेत्रा पवार ने पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद सफाई देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई लिस्ट में कुछ टेक्निकल एरर थे, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा. पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव के 22 सदस्यों के नाम सौंपे हैं. वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और दिलीप वलसे-पाटिल को कार्यकारी समिति की लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें कोई खास ऑर्गनाइजेशनल पोस्ट नहीं दिया गया है. बता दें कि प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे के पदों का जिक्र न करने का यह दूसरा मामला है.
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10 मार्च 2026 को सुनेत्रा पवार ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में पत्र लिथा था. तब उन्होंने दोनों नेताओं के पदों का जिक्र नहीं किया था. उन्होंने 14 पदाधिकारियों की एक लिस्ट भेजी थी, जिसमें उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपना पद और शिवाजीराव गर्जे को कोषाध्यक्ष के रूप में जिक्र किया था. इस पत्र में पटेल, तटकरे और फूड और सिविल सप्लाई मंत्री छगन भुजबल समेत बाकी लोगों के पदनामों का जिक्र नहीं किया गया था.
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