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Hindi Newsदेशराहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी..., CM फडणवीस का बड़ा दावा; महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी हलचल

'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा; महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी हलचल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं और इस कारण नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 12, 2026, 05:13 PM IST
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देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. सीएम फडणवीस ने दावा किया कि खुद कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी को हटाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वह पार्टी को किसी भी चुनाव में जीत नहीं दिला पा रहे हैं. 

दरअसल, नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से सीएम फडणवीस ने ये बाते कहीं. महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि राहुल गांधी अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई में लगे हैं. लगातार चुनाव हारने के कारण उनकी नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

राहुल गांधी पर बरसे महाराष्ट्र के सीएम 

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने आज आरएसएस पर जो हमला किया है, वह वास्तव मे अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह से ध्यान भटकाने के लिए है. बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने RSS-BJP पर आरोप लगाते हुए कहा खि कि इनका मुख्य उद्देश्य संविधान को खत्म करना है. बीजेपी भारत में सबको बराबर नहीं मानती. 

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राहुल गांधी ने क्या कहा था? 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि संविधान के बिना भारत नाम की चीज नहीं होती. आज आरएसएस-भाजपा की सोच वाले लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं.

'राहुल गांधी ध्यान भटकाने में लगे'

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इस बयान को ध्यान भटकाने वाला करार दिया है. उन्होंने कहा कि वह देश को असली मुद्दों से दूर रखना चाहते हैं और अपनी पार्टी के भीतर चल रहे संकट को छुपाना चाहते हैं. फडणवीस ने दावा किया कि बीजेपी संविधान का सम्मान करते हैं और देश को एक रखने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रही है.  

(यह भी पढ़ें: नारी शक्ति बिल पर खरगे का पीएम मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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